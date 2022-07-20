Netflix отчитался о потере во втором квартале 970 тыс. подписчиков

Компания Netflix опубликовала результаты за второй квартал 2022 финансового года, завершившийся у нее 30 июня.

За отчетный период сервис лишился 970 тыс. подписчиков. Ранее прогнозировалось, что во втором квартале Netflix потеряет около 2 млн. пользователей по всему миру,

В США и Канаде сервис лишился 1,3 млн. подписчиков, 770 тыс. подписчиков в Европе и на Ближнем Востоке. В Латинской Америке ситуация не поменялась, а Азиатско-Тихоокеанский регион показал рост — 1 млн. клиентов. Это второй квартал подряд с потерей подписчиков: в первые три месяца — снижение пользовательской базы на 200 тыс. На третий квартал видеоплатформа прогнозирует рост числа подписчиков на 1 млн. На данное время общая подписная база сервиса составляет 220,67 млн. человек по всему миру.

Выручка компании во втором квартале выросла на 8,6% в годовом исчислении (7,97 млрд. долларов), чистая прибыль — на 6% (1,44 млрд. долларов). Операционная прибыль сократилась с 1,9 млрд. до 1,6 млрд. долларов. В третьем квартале сервис ожидает снижение выручки до 7,8 млрд. долларов.

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