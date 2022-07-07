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7 июля, 2022
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Nar запускает полную развлечений летнюю кампанию

Nar

Nar запускает летнюю кампанию, полную интересных мероприятий для тех, кто хочет весело провести лето. Участники кампании, которая пройдет в Баку и регионах Азербайджана, смогут развлечься, участвуя в интересных играх, и выиграть подарки от Nar.

Кроме того, участвуя в конкурсах, проводимых на страницах мобильного оператора в социальных сетях, вы получаете шанс выиграть ценные подарки от Nar, а самое главное – туристическую путевку на двоих.

Сюрпризами Nar в социальных медиа будут делится официальные лица кампании Ирада Гадирова (Instagram: irada_gadirova), Самира Эфенди (Instagram: efendi_music) и Джафар Наджафов (Instagram: jafarnajafov).

Самый большой и веселый сюрприз кампании будет в конце лета. Новости об этом долгожданном дне вы можете узнать из официальных аккаунтов Nar, от официальных лиц кампании, а также подписавшись на хэштег #TamHaziram. Чтобы посмотреть видеоролики кампании, перейдите по этой ссылке.

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