Nar присоединился к Глобальному договору ООН в поддержку целей устойчивого развития

Nar присоединился к Глобальному договору ООН, который объединяет социально ответственный бизнес со всего мира, выводя его работу в области КСО на новый уровень.

По словам генерального директора «Nar» Гуннара Панке, участвуя в Глобальном договоре ООН, Nar стремится еще больше систематизировать свою корпоративную ответственность направленную на социальное, экономическое благополучие и благополучие людей. «Как компания, руководствующаяся принципами устойчивого развития и ответственности на протяжении многих лет, мы гордимся тем, что являемся частью Глобального договора ООН. Мы верим, что сможем добиться лучшего будущего благодаря нашим проектам КСО, приносящим пользу обществу. Присоединение к этому соглашению является примером нашей приверженности этой цели», — сказал он.

Говоря о масштабах проекта, Самир Мамедов, глава Глобального договора ООН по Азербайджану, сказал: «Азербайджанское общество все больше подходит к глобальной устойчивости, как к всеобщему приоритету. Этот подход охватывает все слои общества — отдельных людей, семьи, государство, предприятия и бизнес различного масштаба. Обязательства Nar в рамках Глобального договора ООН являются ярким тому подтверждением. Поскольку это все еще важный прогресс которого нужно достичь, я уверен, что Nar, его руководство и все сотрудники будут образцом для подражания в Азербайджане и сыграют ведущую роль в продвижении корпоративной устойчивости».

Следует отметить, что, применяя 10 принципов Глобального договора ООН к стратегии КСО, трудовой политике и различным процедурам, компании, присоединяющиеся к этому соглашению, защищают свои обязательства перед обществом и планетой. Для Nar особое значение имеет приверженность Глобального договора основным принципам устойчивого развития — правам человека, труду и окружающей среде. В этом контексте, став первой телекоммуникационной компанией, представляющей Азербайджан в Глобальном договоре ООН, Nar уделяет особое внимание поддержке развития образования, созданию комфортных условий труда для своих сотрудников и поддержке проектов в области гендерного равенства.