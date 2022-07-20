spot_img
20 июля, 2022
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовNar организовал интеллектуальный конкурс по случаю Дня национальной прессы

Nar организовал интеллектуальный конкурс по случаю Дня национальной прессы

Nar

По случаю Дня национальной прессы Nar собрал представителей СМИ на традиционно организованном интеллектуальном конкурсе. Журналисты, представляющие более 30 СМИ, соревновались в своих знаниях в 10 командах. В течение 7 туров участникам задавали вопросы разной сложности, связанные с отечественной и мировой культурой, историей и технологиями. В интеллектуальном соревновании победила команда «Репорт», 2 место заняла команда, представляющая «Азертадж», а команда «Молла Насреддин» заняла 3 место. Nar вручил специальные подарки командам-победителям.

«Как Nar, мы с гордостью отмечаем Национальный день прессы вместе с ценными представителями нашей прессы. Сегодня мы сталкиваемся с большим объемом информации, поэтому правильная передача информации обществу требует большого упорства и ответственности. От имени Nar хочу поблагодарить представителей прессы, которые взяли на себя эту важную работу. С Днем национальной прессы!», — сказал на мероприятии руководитель отдела по связям с общественностью Nar, Азиз Ахундов.

Предыдущая статьяПредставлен флагманский смартфон Nubia Z40S Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,155ФанатыМне нравится
991ЧитателиЧитать
3,138ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»