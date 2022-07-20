Nar организовал интеллектуальный конкурс по случаю Дня национальной прессы

По случаю Дня национальной прессы Nar собрал представителей СМИ на традиционно организованном интеллектуальном конкурсе. Журналисты, представляющие более 30 СМИ, соревновались в своих знаниях в 10 командах. В течение 7 туров участникам задавали вопросы разной сложности, связанные с отечественной и мировой культурой, историей и технологиями. В интеллектуальном соревновании победила команда «Репорт», 2 место заняла команда, представляющая «Азертадж», а команда «Молла Насреддин» заняла 3 место. Nar вручил специальные подарки командам-победителям.

«Как Nar, мы с гордостью отмечаем Национальный день прессы вместе с ценными представителями нашей прессы. Сегодня мы сталкиваемся с большим объемом информации, поэтому правильная передача информации обществу требует большого упорства и ответственности. От имени Nar хочу поблагодарить представителей прессы, которые взяли на себя эту важную работу. С Днем национальной прессы!», — сказал на мероприятии руководитель отдела по связям с общественностью Nar, Азиз Ахундов.