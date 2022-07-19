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19 июля, 2022
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Nar наградит абитуриентов показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах

Nar объявил, что наградит первых 10 абитуриентов, показавших наивысшие результаты на государственных вступительных экзаменах, вне зависимости от группы. Таким образом, мобильный оператор предоставит студентам смартфоны, мобильные номера Nar и крупную сумму на балансе для более удобного общения. Цель акции состоит в том, чтобы внести свой вклад в достижения молодых людей, которые только начинают университетскую жизнь, и помочь им подойти к высшему образованию с большим энтузиазмом.

Следует отметить, что Nar начал эту традицию в 2018 году с награждения студентов, набравших максимальные баллы на вступительных экзаменах. Поскольку образование является основным залогом устойчивого развития и эффективной деятельности в любой сфере, поддержка науки и образования является основным направлением корпоративной социальной ответственности Nar. Подробную информацию о социальных проектах Nar можно получить на странице https://www.nar.az/projects/.

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