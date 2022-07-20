spot_img
20 июля, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыНа Xbox появится поддержка голосовой связи через Discord

На Xbox появится поддержка голосовой связи через Discord

Xbox Discord

Сервис Discord запустил голосовые чаты на консолях Xbox. Пока что функция доступна только для участников программы бета-тестирования Microsoft Xbox Insider. Ближе к концу года функция появится у остальных игроков.

Благодаря интеграции Xbox с Discord игроки смогут вступать в голосовые чаты, регулировать их громкость, проверять количество участников и то, кто именно говорит в тот или иной момент.

Для того, чтобы принимать звонки на Xbox, необходимо выполнить следующие действия: подключить аккаунт Discord к Xbox, загрузить приложение Discord и Xbox на смартфон, связать профили (если они уже связаны, то Microsoft рекомендует выполнить привязку снова). После всех действий в приложении Discord появится кнопка «Перевести на Xbox».

Интеграцию обеспечат как на Xbox One, так и на Xbox Series X/S.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяAzercell к услугам соотечественников, переселяющихся в Карабах в рамках «Великого Возвращения»!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,155ФанатыМне нравится
991ЧитателиЧитать
3,138ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»