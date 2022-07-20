На Xbox появится поддержка голосовой связи через Discord

Сервис Discord запустил голосовые чаты на консолях Xbox. Пока что функция доступна только для участников программы бета-тестирования Microsoft Xbox Insider. Ближе к концу года функция появится у остальных игроков.
Благодаря интеграции Xbox с Discord игроки смогут вступать в голосовые чаты, регулировать их громкость, проверять количество участников и то, кто именно говорит в тот или иной момент.
Для того, чтобы принимать звонки на Xbox, необходимо выполнить следующие действия: подключить аккаунт Discord к Xbox, загрузить приложение Discord и Xbox на смартфон, связать профили (если они уже связаны, то Microsoft рекомендует выполнить привязку снова). После всех действий в приложении Discord появится кнопка «Перевести на Xbox».
Интеграцию обеспечат как на Xbox One, так и на Xbox Series X/S.
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