MSI представил два 27-дюймовых моноблока Modern AM272 на базе Intel Alder Lake

Компания MSI объявила о выпуске двух новых моноблоков Modern AM272 12M и Modern AM272P 12M на базе процессоров Intel Alder Lake-P. Обе модели предлагают 27-дюймовые IPS-дисплеи с разрешением Full HD и антибликовым покрытием, а также имеют веб-камеры с поддержкой Windows Hello и специальное ПО для биометрической авторизации Tobii Aware. Отмечается наличие у камеры физической шторки.

Моноблоки могут оснащаться процессорами Intel Core i5-1240P или Core i7-1260P, графикой Intel Iris Xe Graphics и до 64 Gb двухканальной оперативной памяти DDR4 2666/3200 MHz. Для хранения данных можно установить один M.2 SSD и еще один 2,5-дюймовый накопитель SSD или HDD, который можно легко менять без разборки моноблока, так как под него сбоку предусмотрен специальный отсек.

Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Из разъемов предусмотрены два USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB 2.0 Type-A, HDMI-in, HDMI-out и RJ45. Также имеются пара динамиков мощностью 2,5 Вт каждый. В качестве предустановленной операционной системы используется Windows 11.

Единственным различием между моделями MSI Modern AM272 12M и Modern AM272P 12M является наличие у последней подставки, позволяющей менять не только наклон, но также и высоту дисплея. У первой модели подставка позволяет регулировать только наклон экрана.

Цены новинок производитель пока не объявил.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az