Milestone XProtect: камер много, софт один. Как построить умное видеонаблюдение для больших проектов

Типичная проблема, которую решает команда Softprom Video Security, — это поиск выхода из тупика, в котором оказался заказчик со своей существующей системой видеонаблюдения (как правило, построенной на одном вендоре). Система еще не старая, но она не решает всех задач заказчика: есть зависимость от камер и железа конкретного вендора; расследование инцидентов происходит в ручном режиме; отсутствует или недостаточно хорошая видеоаналитика; произошел инцидент, нужен видеоархив, а его по какой-то причине уже нет и т.п. В системе более X камер, N объектов, не связанные между собой компоненты и, как говорят наши инженеры, «а теперь со всем этим нужно взлететь», чтобы заказчик получил то, что ему нужно, а не то, что ему продали.

В такой ситуации довольно часто оказываются банки, АЗС, телеком, промышленные заказчики и национальные компании с филиальной структурой по всей стране. Причинами являются выбор системы по критерию первичной стоимости (брали, что проще и дешевле), а также поэтапная покупка без концепции развития системы (строили от малого к большему) и без учета совокупной стоимости владения TCO (Total cost of ownership) системы видеонаблюдения.

Заказчикам с филиальной структурой нужна централизация, управляемость, полный контроль за ситуацией во избежание утечки информации, а также видеоаналитика.

У Softprom есть умное решение для наших партнеров и клиентов. Команда Video Security помогла модернизировать систему видеонаблюдения десяткам крупных заказчиков, в их числе безопасные города, телеком, банки и промышленные предприятия. В качестве ядра системы видеонаблюдения мы предлагаем датское программное обеспечение по управлению видео Milestone XProtect®, в которое заказчик может подключить практически все (в Milestone интегрировано более 11000 камер от более чем 100 производителей) свои существующие камеры с видео, звуком, портами ввода-вывода, управлением PTZ и т.п.

Вместе с интегратором мы обсудим задачи заказчика и поймем, что, кому, где, откуда и как нужно записывать, смотреть и экспортировать. Какие каналы существуют между объектами и как звучат требования к срокам и параметрам хранения видеоархива. Вместе с опытными инженерами Milestone мы предложим оптимальную версию и вариант архитектуры централизованной или многоуровневой системы видеонаблюдения на основании технологий Milestone Interconnect или Federated Architecture, чтобы заказчик получил не только решение текущих задач, но и мог легко и уверенно открывать новые филиалы своей компании в будущем.

Переход на Milestone XProtect® даст заказчику полностью управляемую и защищенную с точки зрения IТ-инфраструктуры и кибербезопасности систему видеонаблюдения с доступом только уполномоченных пользователей, с четким разделением прав и ролей, с возможностью использования шифрованных каналов для передачи видео, с возможностью использования цифровых подписей при экспорте, с полным логированием всех действий администраторов, операторов и пользователей и еще сотней полезных функций. Система будет легкой в управлении для администраторов и удобной для операторов и руководства, благодаря трем вариантам клиентских приложений: XProtect® Smart Client, XProtect® Web Client и XProtect® Mobile.

У заказчика будет выбор: где и как хранить видеоархив — в филиале или в центре, на чем — видеорегистраторы, видеосерверы, системы хранения данных или виртуальные среды; полная свобода выбора аппаратного обеспечения (Milestone Husky и многие другие) и полная свобода в выборе моделей и производителей камер.

Ядро Milestone XProtect® позволит заказчику получить видео и аудиоаналитику как с интегрированных смарт-камер, так и использовать программное обеспечение аналитики и существующие обычные камеры. Softprom сможет продемонстрировать, как работает видеоаналитика от нескольких технологических партнеров Milestone и подскажет, как правильно рассчитать TCO для видеоаналитики, чтобы оптимизировать текущую и будущую стоимость проекта.

Главным итогом модернизации проекта видеонаблюдения станет еще один довольный заказчик, который получит максимум функций и пользы от своей системы видеонаблюдения, сегодня и завтра.

Узнайте, как Milestone может решить задачи вашего проекта у официального дистрибьютора Milestone в Азербайджане, Грузии и странах СНГ, компании Softprom — [email protected]