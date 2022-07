Microsoft представил консоль Xbox Series X в виде молота Тора

Компания Microsoft в честь скорой премьеры фильма «Тор: Любовь и гром» разыгрывает кастомную версию Xbox Series X. Консоль выполнена в виде молота Тора, на корпусе есть надписи Marvel Studios и Thor: Love and Thunder. Рукоятка, судя по всему, тоже входит в комплект поставки.

Официально купить такую Xbox Series X невозможно, только выиграть в конкурсе (до 21 июля). Условия можно прочитать на странице Xbox в Twitter.

The Xbox Series X is looking a little different after a bit of love and thunder.

Follow @Xbox and RT with #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes for a chance to win this epic Mjolnir-themed Series X. Best of luck!

Ages 18+. Ends 7/21/22. Full rules here: https://t.co/1KilI1KnGy pic.twitter.com/P2pOltFEQG

— Xbox (@Xbox) July 1, 2022