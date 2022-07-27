Microsoft опубликовал отчет за четвертый квартал 2022 фискального года

Компания Microsoft отчиталась о результатах за четвертый квартал 2022 фискального года, закончившегося у нее 30 июня.

Выручка за отчетный период составила 51,9 млрд. долларов, а операционная прибыль — 16,7 млрд. долларов. Общая выручка выросла на 12%, операционная прибыль — на 2%.

Выручка с Microsoft Cloud выросла на 28% — до 25 млрд. долларов. На фоне проблем с поставками показатели подразделения Windows упали на 2%

Общая выручка игрового подразделения составила 3,45 млрд. долларов – падение на 7%. Выручка за контент и сервисы тоже сократилась на 6%. Продажи игрового железа упали на 11%. Снижение выручки в игровом сегменте объяснили продолжающимися трудностями с поставками. Несмотря на падения, Microsoft назвала этот период своим вторым лучшим четвертым кварталом за все время.

Число подписчиков Game Pass продолжает расти (точное количество не названо). На январь 2022 года было 25 млн. пользователей. Xbox Series X/S остаются самыми быстропродаваемыми консолями компании за все время.

В компании не стали комментировать приобретение студии Activision Blizzard за 68,7 млрд. долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 году и Microsoft станет издателем франшиз Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.

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