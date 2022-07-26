Microsoft начал продавать лицензионные цифровые копии Windows 11

С момента запуска Windows 11 прошло уже более восьми месяцев, но компания Microsoft до сих пор не продавала цифровые лицензии для установки этой версии операционной системы. Пользователям предлагали или коробочную версию ОС, или вариант получения системы с новым ПК, или обновление с Windows 10. Теперь же Microsoft начала продавать цифровые лицензии для установки Windows 11 Pro и Windows 11 Home.

Запуск операционной системы Windows 11 состоялся 5 октября 2021 года, однако обычные пользователи не могли приобрести цифровую лицензию, чтобы установить операционную систему на свои домашние ПК. Им приходилось устанавливать Windows 10 и обновлять ее до Windows 11, при условии, что используемый компьютер соответствовал минимальным требованиям для установки ОС.

Windows 10 по-прежнему доступна для покупки, но у пользователей нет возможности получить Windows 11 на USB-накопителе, как это было для Windows 10. Предлагается только скачать цифровую версию. На сайте Microsoft появились разделы для покупки Windows 11 Pro и Windows 11 Home. При этом софтверный гигант не делал никаких официальных заявлений по этому поводу.

Windows 11 Home предлагается за 139 долларов, а Windows 11 Pro — за 199,99 долларов.

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