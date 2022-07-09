Meta выложила в открытый доступ ИИ-модель прямого перевода текстов на 200 языков

Компания Meta разработала и выложила в открытый доступ исходный код ИИ-модели, которая может переводить текст на 200 различных языков, в том числе, многие из которых не поддерживаются текущими коммерческими инструментами.

Технология переводит с одного языка на другой напрямую, не используя английский или другие промежуточные языки как «язык-посредник». Статья об алгоритме опубликована на сайте Meta AI, а сама модель — на GitHub.

Это часть проекта No Language Left Behind (NLLB), который компания анонсировала в начале 2022 года. В частности, модель NLLB-200 может выполнять «высококачественные» переводы на 55 африканских языков.

По словам главы Meta Марка Цукерберга, у многоязычной модели более 50 млрд. параметров, ее обучали с помощью суперкомпьютера Research SuperCluster. Достижения в этой области позволят выполнять более 25 млрд. переводов в день в приложениях компании. Модель уже тестируется в проекте, который помогает редакторам «Википедии» переводить статьи на другие языки.

Машинный перевод не только позволяет Meta лучше понимать своих пользователей (и, таким образом, улучшать рекламные системы, которые приносят 97% дохода компании), но также может стать основой отличных приложений для будущих проектов, таких как очки дополненной реальности.

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