Meta представила Sphere — инструмент для выявления фейков. Его использует «Википедия»

Компания Meta представила новый инструмент для выявления фейков под названием Sphere. Он использует неструктурированную и неотфильтрованную базу знаний CCNet, состоящую из 134 млн. интернет-страниц. А так как алгоритм поиска Sphere имеет открытый исходный код, под каждую задачу его можно настроить самостоятельно.

Первым пользователем инструмента Meta стала «Википедия»: она использует его для автоматического сканирования статей и определения достоверности цитат.

«Википедия» насчитывает 6,5 млн. статей, ежемесячно в онлайн-энциклопедию добавляют еще около 17 тыс. новых статей. По правилам «Википедии», контент добавляется и редактируется сообществом пользователей. Команда редакторов, которая следит за достоверностью информации, не всегда справляется с таким объемом контента.

Пока что взаимодействие онлайн -энциклопедии и алгоритма Sphere находится в стадии тестирования.

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