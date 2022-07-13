spot_img
13 июля, 2022
spot_img
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеMeta представила Sphere - инструмент для выявления фейков. Его использует «Википедия»

Meta представила Sphere — инструмент для выявления фейков. Его использует «Википедия»

Meta Sphere

Компания Meta представила новый инструмент для выявления фейков под названием Sphere. Он использует неструктурированную и неотфильтрованную базу знаний CCNet, состоящую из 134 млн. интернет-страниц. А так как алгоритм поиска Sphere имеет открытый исходный код, под каждую задачу его можно настроить самостоятельно.

Первым пользователем инструмента Meta стала «Википедия»: она использует его для автоматического сканирования статей и определения достоверности цитат.

«Википедия» насчитывает 6,5 млн. статей, ежемесячно в онлайн-энциклопедию добавляют еще около 17 тыс. новых статей. По правилам «Википедии», контент добавляется и редактируется сообществом пользователей. Команда редакторов, которая следит за достоверностью информации, не всегда справляется с таким объемом контента.

Пока что взаимодействие онлайн -энциклопедии и алгоритма Sphere находится в стадии тестирования.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяФирангиз Ганбарлы в списке «Top Hackers of 2022» Major League Hacking
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,156ФанатыМне нравится
988ЧитателиЧитать
3,137ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»