Meta позволит пользователям Facebook зарабатывать деньги на видео с лицензионной музыкой

Компания Meta позволит пользователям социальной сети Facebook зарабатывать на видео, которые используют лицензионную музыку. Это позволит ей конкурировать с популярным сервисом коротких видео TikTok.

Платформа сотрудничает по этому направлению с представителями музыкальной индустрии, и уже разработала инструмент под названием Rights Manager (Менеджер прав), который поможет владельцам контента защитить свои музыкальные треки от пиратства и нелицензионного использования.

Авторы видео, которые задействуют лицензионные музыкальные произведения, будут получать 20% дохода от своих роликов. Остальная часть дохода будет делиться между правообладателями и компанией Meta.

Для пользовательских видео есть свои требования — длительность не менее 60 сек. и наличие визуальной составляющей. То есть лицензионная музыка сама по себе не может являться основой роликов.

Ожидается, что функция Rights Manager начнет развертываться уже на текущей неделе, а монетизация будет идти за счет рекламы, встроенной в видео. Сначала функцию запустят в США, а затем она станет доступна в других регионах мира.

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