Лучшие системные платы 2022 года

Многие пользователи, предпочитающие самостоятельно собирать компьютеры, недооценивают роль системной материнской платы в общей конфигурации. Зачем обращать на нее много внимания, если она не влияет на производительность? Но на самом деле такой подход в корне неверен, потому что от возможностей системной платы зависит список поддерживаемых ею процессоров, а также максимальный уровень разгона CPU и допустимый объем оперативной памяти. А если вы увлекаетесь оверклокингом, то она может обеспечить вашему компьютеру далеко не один десяток FPS в любимой игре. К тому же чем лучше системная плата, тем стабильнее и сам разгон. Кроме того, системные платы не стоит недооценивать лишь по той причине, ведь они связывают все комплектующие в единую систему. Сегодня мы представляем вам своеобразный рейтинг системных плат в трех основных сегментах.

Системные платы начального уровня

Сложнее всего выбрать системную плату для процессоров AMD, так как на рынке их огромное количество. Что же касается системных плат для процессоров Intel, то здесь наблюдается противоположная ситуация. Совместимых с процессорами Intel Core 12-го поколения бюджетных плат не так уж и много.

ASRock H610M-HDV

Чипсет: Intel H610.

Форм-фактор: microATX.

Оперативная память: до 64 Gb DDR4 до 3200 MHz.

Звук: 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC897/887.

USB: 10 портов.

Эта системная плата не хватает звезд с неба, но предлагает полный набор функций, которые могут понадобиться обычному пользователю, и при этом имеет очень невысокий ценник. В ней используются премиальные дроссели ASRock, которые повышают ток насыщения в 3 раза, а зазоры между слоями печатной платы минимизированы для защиты от влажности. ASRock H610M-HDV использует бюджетный чипсет H610, который не предполагает разгона ни процессора, ни памяти. Нет здесь и поддержки новейшей оперативной памяти DDR5, хотя в бюджетной сборке ее использование изначально бессмысленно. Зато эта системная плата даст возможность установить две планки DDR4 общим объемом до 64 Gb и частотой до 3200 MHz, а также позволит выводить изображение на дисплей через D-Sub, HDMI и DisplayPort 1.4.

ASRock B450M Pro4 R2.0

Чипсет: AMD B450.

Форм-фактор: microATX.

Оперативная память: до 128 Gb DDR4 до 3200 MHz.

Звук: 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC892/897.

USB: 14 портов.

Системная плата ASRock B450M Pro4 R2.0, в первую очередь, интересна отличным сочетанием своих возможностей и крайне доступной ценой. И все благодаря отличной элементной базе и надежной 10-фазной подсистеме питания. Системная плата оснащается двумя слотами для SSD-накопителя M.2, один из которых поддерживает быстрые SSD-накопители NVMe. У нее есть четыре слота для оперативной памяти DDR4 общим объемом до 128 Gb и частотой до 3200 MHz, а среди проводных интерфейсов предусмотрены два порта USB 3.2 Gen2, один из которых USB Type-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.

Материнские платы среднего уровня

Выбор системных плат в этой категории просто огромен, а сами платы обычно предлагают очень хороший набор возможностей, способный удовлетворить большинство пользователей.

MSI MAG B660M Mortar

Чипсет: Intel B660.

Форм-фактор: microATX.

Оперативная память: до 128 Gb DDR5 до 6200 MHz.

Звук: 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC1200.

USB: 15 портов.

Выбор системных плат в этой категории действительно очень велик, но если вам нужна хорошая плата, способная реализовать весь потенциал процессоров Intel Core 12-го поколения, то он фактически сужается до нескольких моделей. И самая интересная из них — MSI MAG B660M Mortar. Увеличенный радиатор системы питания и улучшенная электрическая схема позволили добиться стабильной работы платы даже с топовыми процессорами Intel. Плата поддерживает новейшую оперативную память DDR5 с частотой до 6200 MHz и может использоваться в сочетании с быстрыми SSD-накопителями PCIe 4.0. Есть здесь и быстрый порт USB Type-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с. Несмотря на относительно доступный ценник MSI MAG B660M Mortar, с ее помощью можно собрать очень мощный компьютер.

ASUS Prime B550-Plus

Чипсет: AMD B550.

Форм-фактор: ATX.

Оперативная память: до 128 Gb DDR4 до 4600 MHz.

Звук: 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887.

USB: 14 портов.

Одна из самых доступных системных плат на чипсете B550 не только использует очень качественную элементную базу, но и предлагает усиленную систему питания с радиаторами на силовых элементах, способную справиться даже с флагманскими процессорами AMD. При этом плата показывает отличный разгонный потенциал как для процессора, так и для оперативной памяти, а также имеет много разъемов для вентиляторов. В ASUS Prime B550-Plus есть возможность установить 4 планки оперативной памяти DDR4 общим объемом до 128 Gb. Она поддерживает скоростные SSD-накопители PCIe 4.0 и оснащается парой быстрых портов USB 3.2 Gen 2, один из которых USB Type-C. Для вывода изображения на монитор предусмотрены порты DisplayPort и HDMI.

Материнские платы верхнего уровня

Эти материнские платы ориентированы на мощные компьютеры, которые легко справятся с самыми ресурсоемкими приложениями и требовательными играми.

Gigabyte Z690 Aorus Pro

Чипсет: Intel Z690.

Форм-фактор: ATX.

Оперативная память: до 128 Gb DDR5 до 6000 MHz.

Звук: 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC4080.

USB: 20 портов.

Геймерская системная плата Gigabyte Z690 Aorus Pro построена на флагманском чипсете Z690 и предлагает топовый набор возможностей по очень привлекательной цене. Ну а удвоенная толщина медного слоя, высокоэффективная система охлаждения, полностью закрывающая зону силовых КМОП-транзисторов, и 19-фазная подсистема питания делают ее отличным решением не только для геймеров, но и оверклокеров. Простые пользователи найдут здесь четыре слота для скоростных SSD-накопителей M.2 PCIe 4.0, слот расширения PCIe 5.0 x16 и четыре слота для модулей оперативной памяти DDR5 с частотой до 6200 MHz. Ко всему прочему, в плате предусмотрено сразу 20 портов USB, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen 2×2 Type-C с пропускной способностью до 20 Гбит/с.

ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI)

Чипсет: AMD X570.

Форм-фактор: ATX.

Оперативная память: до 128 Gb DDR4 до 5100 MHz.

Звук: 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC S1200A.

USB: 14 портов.

Системная плата ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) выполнена в форм-факторе ATX и использует набор логики X570 в сочетании с 14-фазной подсистемой питания и радиаторами на чипсете, силовых элементах и слоте M.2. Все это дает ей поддержку топовых процессоров AMD Ryzen и обеспечивает очень неплохой разгонный потенциал. Ну а сочетание интерфейсов Wi-Fi 6 и 2.5G Ethernet на контроллерах Intel будет оптимально для геймеров. Плата оснащается парой слотов M.2 для PCIe 4.0 SSD и высокоскоростными портами USB 3.2 Gen2 Type-A/Type-C. Она поддерживает оперативную память DDR4 с возможностью ее разгона до 5100 МHz, а вывод изображения на дисплей осуществляется через интерфейсы DisplayPort или HDMI. Есть здесь и качественный аудиокодек Realtek ALC S1200A.

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