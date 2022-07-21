Lenovo представила моноблок ThinkCentre neo 50a 24 с графикой Intel и различными ИИ-функциями

Компания Lenovo представила новый моноблочный ПК ThinkCentre neo 50a 24. Производитель заявляет для устройства поддержку различных ИИ-функций.

Моноблок получил 23,8-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1080 пикселей и пиковой яркостью 250 кд/м2. Экран опционально может обладать поддержкой сенсорного ввода.

Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 предлагает процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-H) и дискретную видеокарту Intel Arc A370M. Есть также до 16 Gb оперативной памяти DDR5, твердотельный NVMe-накопитель емкостью до 1 Tb и жесткий диск объемом до 2 Tb.

Система может оснащаться несколькими вариантами веб-камер, которые прячутся в корпусе и выдвигаются по необходимости. Стандартный блок имеет 5 Мп камеру и инфракрасный 5 Мп сенсор с поддержкой Windows Hello. Опционально предлагается модуль с 5 Мп датчиком и дополнительными ИИ-функциями. Применяются различные ИИ-алгоритмы для определения присутствия пользователя, адаптивной настройки подсветки и яркости дисплея. Дополнительные ИИ-функции позволяют использовать автоматический переводчик при видеосвязи, переводить речь в текст, создавать субтитры, а также использовать голосовые команды.

Также моноблок оборудован криптографическим модулем безопасности fTPM 2.0, что повышает его защиту. В оснащение устройства входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 2.0, 3.5 мм, Ethernet и стереодинамики Harman мощностью по 3 Вт каждый. Есть выход HDMI 2.1 и один вход HDMI, порт USB Type-C, поддерживающий зарядку мощностью 45 Вт. В качестве операционной системы применяется Windows 11 Pro.

Моноблок Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 появится в продаже в августе этого года, цену производитель пока не сообщил.

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