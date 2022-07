Кристина Дорош: «Технологию Visa Tap to Phone можно сравнить с запуском Apple Pay или других финтех-технологий»

С 16 по 17 июня в Баку при поддержке Ассоциации банков Азербайджана, Центрального банка Азербайджанской Республики, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций прошел Fintex Summit. Мероприятие было посвящено новым трендам в банковской и финансовой экосистеме, в числе которых инновационные решения, финтех и безопасность.

Компания Visa выступила глобальным спонсором мероприятия. Продолжая традиционное сотрудничество с Ассоциацией банков Азербайджана, которое длится уже более трех лет, Visa не только поддержала это мероприятие, но и поделилась своим передовым опытом и практиками, которые обеспечат Азербайджану устойчивое развитие безналичной безопасной, стабильной и предсказуемой экономики. В рамках Fintex Summit нам удалось пообщаться с вице-президентом Visa, региональным менеджером в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристиной Дорош, которая рассказала не только о тенденциях и возможностях в области финансовых технологий, платежных экосистем и цифровизации, но и поделилась итогами реализации ряда проектов, инициированных в нашей стране компанией Visa.

— Первый вопрос, наверное, будет звучать уже банально, но я хотел бы получить ответ на него от представителя Visa. Как сказалась пандемия на деятельности вашей компании?

— За прошедшие два года мы научились быть эффективными в online-среде. И это относится не только к сфере, в которой работает Visa, но и ко всем сферам деятельности. До пандемии сложно было бы представить, как можно столь длительное время жить и работать в режиме online, но это получилось. Но я также считаю, что такой формат может работать какое-то ограниченное время. Работа в режиме online держится только на тех связях, которые уже были установлены между людьми. Очень сложно в таком формате заводить новые профессиональные контакты.

Тем не менее прекрасно, что человечество постепенно справляется с пандемией, возвращаясь к нормальной жизни. Мы наблюдаем снижение объема ограничений и сейчас, после двух лет практического отсутствия физических мероприятий, Visa рада возможности содействовать тому, чтобы люди встречались, общались и видели друг друга. И я уверена, что этот процесс придаст ускорение развитию и выходу на новый уровень сотрудничества между различными компаниями, банками, финтехами и т.д.

— Илон Маск под угрозой увольнения призывает сотрудников своих компаний возвращаться в офисы. Другие же рассматривают разнообразные варианты гибридной работы. На какую схему в постпандемийный период ориентируются в вашей компании?

— Наверное, у каждого из подходов есть свои «за» и «против». Я рада бы согласиться с Илоном Маском, так как тоже считаю, что физическое взаимодействие критически важно для того, чтобы команда могла продолжать оставаться эффективной. В то же время жизнь и работа исключительно в режиме online показали, что мы много средств, сил и времени тратим на дорогу в офис и обратно домой.

Поэтому в Visa решили остановиться на очень эффективной гибридной модели, которая включает обязательное посещение офиса в течение трех дней и два дня для работы из дома. Эта модель, с одной стороны, позволяет поддерживать необходимые элементы взаимодействия между людьми в командах, что дает им возможность оставаться эффективными, творческими и способными генерировать новые идеи. И в то же время, будучи дома, люди получают возможность быть более гибкими в течение двух дней, когда параллельно появляется шанс решать не только рабочие вопросы, но и семейные.

— Использует ли Visa какие-либо программные инструменты для отслеживания сотрудников, дистанционно работающих из дома, как это делают некоторые компании, стараясь фиксировать их рабочее время?

— Visa очень эффективная компания с точки зрения персонала. Штат сотрудников компании не превышает 22 тысячи человек, поэтому мы имеем возможность приглашать тех людей, которые нацелены исключительно на результат и в своем профессиональном развитии, и в плане пользы для компании. Нам нет смысла использовать подобные инструменты, тем более что работа в течение двух лет пандемии показала, что мои коллеги и команды Visa очень эффективны. Я даже решусь утверждать, что мы стали работать еще больше.

— Пандемия значительно ускорила процесс цифровой трансформации предприятий и увеличила спрос на цифровые услуги. Какую роль играла в этих процессах компания Visa?

— Безусловно, условия, при которых мы жили и работали в период пандемии, стали катализатором ускорения цифровой трансформации многими банками. Вопросов о стратегической необходимости ускорения этих процессов, наверное, уже ни у одного банка не возникает. Но мы также понимаем, что ряд текущих операционных процессов порой мешает проведению масштабной цифровой трансформации в сжатые сроки. Это должно стоять в списке приоритетных вопросов самого банка, и Visa не влияет на это решение, лишь предлагая весь тот спектр необходимых инструментов и ресурсов для того, чтобы банк мог максимально удобно и быстро запустить этот процесс.

Если говорить о том, какое участие принимала Visa в вопросах поддержки банков за два года пандемии, то я приведу один пример. В то время, когда в странах вводили карантинные режимы, закрывались офисы и филиалы многих банков, для множества клиентов банков очень остро встал вопрос возможности использования пластиковых карт, срок действия которых истекал. Вы же представляете, насколько важно было не лишиться практически единственной на тот момент возможности что-либо приобрести. В этих экстремальных условиях мы информировали банки и оказывали техническую помощь в вопросе продления срока действия карт.

Также, благодаря технологии токенизации, которую мы внедрили в Азербайджане в 2019 году, у банков появилась возможность запускать цифровую эмиссию. Пользователи, работающие с мобильными приложениями ряда азербайджанских банков, могли и могут стать обладателями цифровых платежных карт. Буквально через 2 секунды такая карта появится в вашем приложении, а через 5 секунд вы сможете осуществлять с нее платежи. В последствии, если у вас появится необходимость иметь физическую карту, то вы сможете забрать ее в банке. Это еще один инструмент, который Visa была рада предоставить банкам, старавшимся облегчить жизнь своих клиентов во время пандемии. Далее технология токенизации позволила ведущим азербайджанским банкам запустить на своих платформах решение Apple Pay. И число таких банков будет расти.

— Буквально в прошлом месяце появилась информация о том, что в Азербайджане в ближайшее время заработает Google Pay, а финтех-компания Revolut официально объявила о начале регистрации азербайджанских пользователей, что даст возможность получить эксклюзивный ранний доступ к услугам сервиса до конца текущего года. Как вы расцениваете эти новости?

— Стратегия каждой компании, с точки зрения экспансии на новые рынки, строится по-разному, и на их развитие влияет много факторов. Как я уже отметила ранее, Visa облегчает этим сервисам выход на новые рынки с помощью платформы токенизации, так как им крайне сложно работать в странах, где банковская система не использует эту технологию, нет возможностей бесконтактного приема платежей и банки не в состоянии привязывать пластиковые карты к мобильным приложениям. Поэтому фундамент, который Visa создала в Азербайджане в 2019 году, поспособствовал тому, что в стране сегодня активно используется Apple Pay.

Мы видим взрывной рост использования мобильных устройств в качестве инструментов для осуществления бесконтактных платежей. Visa всегда открыта к сотрудничеству и готова поддержать любую глобальную финтех-компанию, которая объявит о желании и готовности запустить свой бизнес в Азербайджане. Мы готовы активно содействовать процессу внедрения решений этих компаний в стране.

— Вы можете определить тенденции, которые ожидаются в сфере цифровых платежей в ситуации, складывающейся в мире после пандемии, и которую некоторые вендоры называют «New Normal»?

— Я уверена, что среди цифровых «скептиков» online-платежи постепенно станут обыденностью, а продвинутые цифровые потребители станут использовать эти возможности глубже и чаще. Просто посмотрите, по информации Digital Commerce 360, с начала пандемии Covid-19 объем электронной коммерции вырос более чем на 50%! Кроме того, по данным Visa за апрель 2022 года, в прошлом году цифровые платежи прибавили в весе на существенные 16% (до 5,873 млрд. долларов). А на развивающихся рынках рост составил 50-100% и даже больше.

Основные инновации будут касаться скорости и удобства оплаты (в одно касание, биометрия и т.д.), параметров использования криптовалюты и отложенных платежей (buy now, pay later). Цифровые бесконтактные платежи станут общепринятой нормой. Этому будет способствовать не только развитие интернета, но расширение платежной инфраструктуры с помощью таких решений, как Tap to Phone для малого и среднего бизнеса. Что же касается Buy now, pay later, то только в США, по нашим данным за 2020 год, рост таких платежей во время пандемии составлял 30%. За пределами Америки еще больше потребителей оценят удобство и гибкость этого вида оплаты.

Также я хотела бы отметить повышение роли кибербезопасности. На улице собственников наличных денег подстерегают одни угрозы, а в online-пространстве — уже другие. По нашим данным за 2022 год, 81% глобальных компаний столкнулись с ростом киберугроз, а 79% — в разгар туристического сезона пережили простой. Ввиду этих сложностей рост объема online-платежей будет идти рука об руку с масштабными инвестициями игроков рынка в киберстабильность.

Visa в данном контексте — очень ответственная компания, которая в течение последних 5 лет инвестировала более 9 млрд. долларов в защиту от цифрового мошенничества. В наше отдельное решение, включающее искусственный интеллект и инфраструктуру данных, мы вложили 500 млн. долларов. Это позволило нам добиться важного результата: в сети Visa на каждые 100 долларов оплат приходится 7 центов потерь. Это исторический минимум. И это исключительно важно, поскольку, по нашим данным, 89% собственников карт откажутся или реже станут ими пользоваться после атаки киберпреступников. Подведу итог: цифровая безопасность — обязательный фон для развития цифровых платежей.

— Крупные супермаркеты Южной Америки все чаще переходят на биометрические способы оплаты, например, по улыбке или отпечатку ладони, стараясь запретить оплату с использованием пластиковых карт или наличных денег. Считается, что такой способ оплаты помогает выявить должников или людей, разыскиваемых полицией. Можно назвать эту позицию новым трендом на рынке безналичных и бесконтактных платежей? И как обеспечиваются вопросы информационной безопасности в этой ситуации?

— Я считаю, что биометрия — это перспективное направление для развития средств аутентификации и идентификации пользователя, так как особенности внешности человека практически невозможно подделать. И Visa в этих вопросах идет впереди этих тенденций. У нас есть несколько решений в этой области, и мы особенно активно развиваем технологию распознавания лиц при осуществлении платежей. Первый проект в этой сфере мы запустили еще в 2018 году совместно с «Приватбанк Украина». Позже в Грузии в партнерстве с Bank of Georgia мы представили технологию оплаты с помощью распознавания лиц в метрополитене. Это очень интересный пример, который показывает, что данная технология действительно удобна в определенных ситуациях, например, когда у вас заняты руки и нет возможности достать пластиковую карту или смартфон для осуществления платежа.

Вполне вероятно, что возможность оплаты с помощью распознавания лиц не станет мейнстримом, но я уверена, что технология найдет свое место в определенных нишах рынка. Возьмите, например, рестораны быстрого питания. Они прекрасно понимают необходимость децентрализации очереди, пытаясь всячески сократить их введением терминалов самообслуживания и т.п. И эта технология оплаты прекрасно вписалась бы в этот процесс.

Что же касается безопасности, то существует масса различных подходов к ее обеспечению в процессе использования биометрических данных. Учитывая, какой след мы и так оставляем в информационном потоке, использовать или не использовать подобные методы аутентификации и идентификации — это дело каждого отдельного пользователя. А в данном случае вы делитесь данными с вашим доверенным банком, потому что информация с токенизированным изображением хранится там же, где хранится информация о ваших счетах, транзакциях, кредитной истории и т.д.

— Visa регулярно публикует отчеты о влиянии цифровой коммерции на умные города будущего. Можете рассказать, какие критерии учитываются в подобных исследованиях и как Visa участвует в создании таких городов?

— Цифровой город — это очень многогранное и многофакторное понятие. Роль Visa внутри этой огромной экосистемы заключается в обеспечении платежного функционала, и в этом контексте, безусловно, очень много того, что можно и нужно делать для оптимизации жизни в таком городе. Одним из примеров является наша платежная платформа Mass Transit Transaction (MTT). По данным исследования Visa «Будущее транспорта: мобильность в эпоху мегагородов», средний показатель использования общественного транспорта в крупных городах по всему миру увеличился бы на 27%, если бы проезд было проще оплачивать. Кроме того, 47% опрошенных заявили, что необходимость приобретения билетов на разные виды транспорта является для них обременительной.

Благодаря богатому опыту работы Visa с операторами общественного транспорта по всему миру, нам удалось найти наиболее удобные и экономически эффективные способы решения проблемы растущей нагрузки на существующую транспортную инфраструктуру. MTT позволяет объединить в городе различные виды транспорта, которые сегодня фрагментированы. Например, утром вы можете воспользоваться сервисом такси, вечером вернуться домой на метро или автобусе, а выйдя на прогулку перед сном, взять в аренду самокат. Сейчас вы вынуждены платить отдельно на каждом этапе, а МТТ объединит все транзакции в транспортной системе в одну, списав стоимость всех поездок в конце дня.

— Буквально перед началом пандемии Visa начала тестирование технологии Tap to Phone в Азербайджане. Как развивается этот проект?

— Это прекрасный вопрос, и мне всегда очень приятно возвращаться к темам, озвученным пару лет назад, ставя на них своеобразную «галочку»: «Проект успешно реализован». В рамках конференции на стенде Visa гости могли познакомиться с коммерческой реализацией технологии Tap to Phone, осуществленной совместно с Kapital Bank, нашим партнером в Азербайджане.

Tap to Phone можно сравнить с запуском Apple Pay или других финтех-технологий, потому что эта технология приведет к взрывному росту инфраструктуры за счет экономии на самом устройстве, простоте имплементации и наличии большого спроса со стороны малого и среднего бизнеса. Технология предназначена именно для тех сегментов малых и средних предпринимателей, которые на сегодняшний день озадачены вопросом приема бесконтактных платежей, и за счет этого — ростом и развитием своего бизнеса. Поэтому я с радостью могу сказать, технология Tap to Phone в Азербайджане уже запущена и многие банки в стране приступили к реализации проектов на базе нашего решения.

— В прошлом году вы также запустили в Азербайджане глобальную инициативы She’s Next, Empowered by Visa. Можете поделиться результатами и планирует ли Visa дальнейшие активности в этом направлении?

— She’s Next в Азербайджане преследовал несколько целей: поддержать женщин-предпринимательниц и женское лидерство в целом, а также предоставить все возможности для реализации своих инициатив тем, кто еще только задумывается над стартом своего дела, и вдохновить женщин сделать первый шаг. Совместно с нашими партнерами из WoWoman и журналом Nargis мы, в частности, организовали 8 online-вебинаров, отвечающих на важные вопросы о старте и развитии своего бизнеса, опубликовали много полезных и вдохновляющих историй о женском лидерстве. Занятия проводили известные в стране эксперты и коучи. Призыв к женщинам и девушкам высвободить свой бизнес-потенциал мы масштабировали и на социальные сети. Более тысячи женщин непосредственно присоединились к комьюнити She’s Next в Азербайджане и стали его активными участницами.

Что касается планов, то в ближайшее время Visa запустит в стране новую волну с еще более интересными инициативами и подходами, которые доказали свою эффективность в других странах. Скажу так: stay tuned!