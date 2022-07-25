Как Zebra Technologies обеспечивает будущее в сфере складского хозяйства и логистики

С начала XXI века подходы к складскому хозяйству и логистике существенно изменились в основном за счет расширения контроля с помощью цифровых технологий. Эти технологии затронули не только процессы внутри предприятий, но и все цепочки взаимодействий с партнерами и покупателями. Решающую роль в этом сыграли такие технологии, как системы управления складами, штрихкодирование и аналитика данных. Сегодня складские технологии, дистрибуция, система исполнения заказов и логистика продолжают развиваться быстрыми темпами. И пандемия придала существенное ускорение этим процессам, так как за последние два года изменилось многое, начиная от поведения покупателей до скорости развития электронной коммерции. Склады и логистику по всему миру пришлось адаптировать под эти изменения, еще быстрее модернизируя соответствующие процессы, ведь покупатели больше не боятся поменять магазин, если ритейлеры не могут предложить им то, что они хотят.

— Управление критически важной информацией в режиме реального времени с помощью систем радиочастотной идентификации (RFID), систем определения местоположения и температурных датчиков становится мейнстримом, — отмечает региональный менеджер Zebra Technologies по работе с клиентами в Азербайджане и Грузии Эльмар Адигезалов. Когда предприятие постоянно контролирует свои складские системы, оно получает массу информации и открывает новые возможности для повышения эффективности, что стало особенно необходимо во время пандемии, когда основная роль была переложена с ритейл-сетей на склады. С помощью таких решений, как стационарные RFID-порты, 3D-датчики внутри трейлера или решения для определения местоположения в реальном времени (RTLS, real-time locating solutions), на всей площадке для приемки или отгрузки товаров можно перевести практически все физические операции в цифровой вид, чтобы операторы складов получали и обрабатывали важную информацию в масштабах всего предприятия и всех логистических операций.

Располагая более интеллектуальными и безопасными периферийными устройствами, такими как мобильные компьютеры, сканеры и принтеры в сочетании с широким применением технологии RTLS, операторы складов получают больше возможностей для сбора данных. В их число входят возможности по составлению более точных прогнозов о динамике рыночного спроса и тенденциях планирования запасов, выявление и минимизация участков повышенного риска в цепочках поставок, быстрая адаптация к проблемам в цепочках поставок, более эффективное управление в периоды пиковых нагрузок и удовлетворение неожиданных всплесков спроса, а также повышение пропускной способности, скорости, маневренности и точности на всех операционных участках. Подобные решения должны быть очень востребованы и на предприятиях, которые обеспечивают доставку товаров курьерами, например, «Азерпочт». К тому же, RFID-система является более доступным вариантом, чем системы телеметрии транспорта, но все же позволяет регистрировать движение транспортных средств без необходимости их остановки. В свою очередь, это позволяет точно оценить время в пути и время прибытия транспортных средств в пункт назначения.

— Проблемы, с которыми по-прежнему сталкиваются многие компании в процессе логистики, включают в себя ошибки операторов, низкую скорость обработки информации и т.д. Но все это можно решить с помощью полной автоматизации процессов и правильно подобранного оборудования для логистики, которое позволяет повысить эффективность рабочих процессов и, что немаловажно, избавиться от бумажной волокиты. Кроме того, любая автоматизация требует наличия качественного оборудования, которое может работать в разном температурном режиме и правильно функционировать без поломок. И сегодня партнер компании Zebra Technologies в Азербайджане в лице компании R.I.S.K. предоставляет полный спектр услуг по автоматизации склада и обеспечению логистических цепочек всем необходимым оборудованием, — говорит Эльмар Адигезалов. — Для обеспечения этого процесса применяют терминалы сбора данных и сканеры штрих-кодов, которые являются неотъемлемой частью подобных процессов. Это портативные защищенные компьютеры, которые оснащены 2D- или 3D-сканерами для считывания штрих-кодов различных форматов. Терминалы применяются не только при учете приема или отгрузки со склада продукции, но и при любом внутреннем складском перемещении товара, инвентаризации, а также для идентификации и считывания специальной информации, такой как серийный номер, номер партии, технические данные продукции и т.п. Портфолио Zebra Technologies включает терминалы для любых условий работы, в том числе и самые экстремальные.

Для печати этикеток со штрих-кодом, которые предназначены для маркировки стеллажного оборудования, транспорта, транспортировочной тары и самих товаров предназначены специальные принтеры. В портфолио Zebra Technologies пять линеек таких принтеров, в каждой из которых насчитывается до 50 моделей. Принтеры для печати этикеток имеют отличия по типу и скорости печати, возможности изменения размеров этикетки, гарантийному объему печати, точности печати, возможности печати устойчивой этикетки и т.д. Одни технологии хороши своей доступностью, например, прямая термопечать обходится гораздо дешевле лазерной или матричной, а в других случаях важна защита от износа этикетки в условиях экстремального хранения и транспортировки. К тому же и материал для печати тоже используется самый разнообразный, в том числе тот, коды на котором могут оставаться четкими в течение 25 лет.

— За последние годы заметная революция произошла с технологией RFID, которая ранее была сложной с точки зрения логистики и затратной для большинства ритейлеров. Сочетание нового программного обеспечения для считывания данных в облако и RFID-меток сделало эту передовую технологию отслеживания доступной для всех. Даже небольшие торговые предприятия сегодня могут считывать метки RFID, ведь во многих случаях достаточно ручных RFID-считывателей, позволяющих сотрудникам быстро обойти склад или магазин, чтобы собрать данные с меток. Они могут автоматически считывать тысячи RFID-меток и, при быстром нажатии на триггер, также работать в качестве сканера штрих-кодов. Менее чем за 15 минут можно точно подсчитать более миллиона различных товаров в магазинах и на складах. Без RFID на подсчет или определение местонахождения такого количества товаров могли бы уйти часы или дни, и результаты были бы не столь достоверными, ведь предметы просто не могут лежать без перемещения так долго, — продолжает Эльмар Адигезалов. — Кроме того, как только в работу включается технология RFID-меток и инвентаризация становится более частой, это положительно сказывается на работе ритейлеров и управлении цепями поставок. Команды по закупкам могут быть предупреждены о том, что запасы заканчиваются, чтобы они могли сделать повторный заказ до полного исчезновения товаров. Руководители отдела мерчендайзинга могут видеть, когда товары раскупаются быстрее, чем ожидалось, и когда они застаиваются, чтобы скорректировать выкладку на полках, ценовые акции и темп пополнения ассортимента. Сотрудники магазина могут подтвердить количество товара на полках и найти запасы в подсобных помещениях за считанные секунды, а не минуты или часы. А покупатели могут заходить на свои компьютеры и мобильные устройства, чтобы проверить, есть ли в наличии необходимые товары, прежде чем отправиться в магазин, поскольку системы инвентаризации будут работать с точностью до минуты.

Как и другие решения, зависящие от технического обеспечения, RFID-считыватели лишь наполовину отвечают за эффективность операций. Ключевую роль здесь играет анализ данных. Именно он определяет возможность принятия верных стратегических решений, которые позволят предприятию оптимизировать операционную деятельность. И этот процесс был бы немыслим без программного обеспечения Mobility DNA, которое прекрасно интегрируется с ERP-системами всех известных вендоров и может быть адаптировано под запросы ERP-систем каждого отдельного предприятия. Здесь отображается вся информация о процессах, сопровождающих перемещение грузов. Ритейлеры также должны обеспечить передачу данных с меток и их анализ в рамках каждого приложения нужным людям и системам. В прошлом для этого требовалась дорогостоящая локальная инфраструктура, что делало технологию RFID недоступной для тех, у кого небольшой бюджет. Сегодня для использования RFID необходимы всего два компонента: считыватель и облако.

— Модернизация складов и логистических цепочек с применением новейших технологий Zebra Technologies создает фундамент для будущих инноваций. Искусственный интеллект, используемый в наших решениях, служит драйвером автоматизации, которая в той или иной мере интегрирована в рабочие процессы многих складских и логистических компаний. Прогрессивные складские операторы будут внедрять эти технологии в свою инфраструктуру, цепочки поставок и рабочие процессы, чему немало свидетельств мы уже видим на рынке Азербайджана, — отмечает представитель компании в нашей стране.

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