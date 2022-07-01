Инновационный Центр АВВ представил инвесторам еще 10 стартапов

Инновационный Центр АВВ представил проекты, принятые в период 2-ой Инкубационной программы, участниками которой стали 151 человек. По результатам отбора 25 команд получили возможность принять участие в 8-недельной интенсивной программе преинкубации, а 10 из них перешли к следующему этапу инкубации.

Команды, успешно прошедшие этап инкубации, продемонстрировали готовые проекты членам Клуба Инвесторов АВВ, руководителям АВВ и другим экспертам данной области. Проекты охватили такие области как Fintech, электронную коммерцию, экономическую устойчивость и т.д.

Вторая программа инкубации рассчитана на интенсивное обучение и подразумевает в себе поддержку команд в направлении обращения своих бизнес-идей в стартапы. Встреча команд с инвесторами должна состояться до 1 августа текущего года . Команды, способные привлекать инвестиции и развивать готовые к продажам свои продукты, будут направлены в программу акселерации Инновационного центра АВВ.

По итогу первой программы Инновационного Центра АВВ 12 стартап-проектов успешно прошли соответствующие этапы. В целом на сегодняшний день Инновационный Центр АВВ представил инвесторам 22 стартап-проекта.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.