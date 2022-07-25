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25 июля, 2022
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Infinix разработал передовую технологию жидкостного охлаждения смартфонов

Infinix

Компания Infinix анонсировала новую технологию жидкостного охлаждения 3D Vapor Cloud Chamber (3D VCC), разработанную специально для смартфонов. Разработка уже сертифицирована Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая.

Технология 3D VCC существенно отличается от традиционных методов охлаждения, обеспечивая большую эффективность. Благодаря особой форме испарительной камеры охлаждения, инженерам Infinix удалось увеличить объем используемой жидкости на 20%.

По сравнению с двухмерными аналогами новая трехмерная камера дополнительно снижает температуру примерно на три градуса, а общая эффективность рассеивания тепла выше на 12,5%. Это положительно скажется на производительности смартфона и снизит троттлинг.

В дальнейшем компания планирует создание более тонких камер охлаждения с большим количеством выступов, использование новых материалов, а также интеграцию 3D VCC в центральную раму смартфона.

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