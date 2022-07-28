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28 июля, 2022
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Индекс удовлетворенности клиентов Телефонного Центра Azercell составляет 94%

В первом полугодии текущего года лидирующий оператор страны обработал более 2 миллионов обращений

Компания «Azercell Telekom» продолжает предоставлять высококачественные услуги на различных платформах более 5 миллионам абонентов в соответствии со стратегической целью «Упрощаем доступ, расширяем возможности».

Согласно результатам первой половины текущего года, уровень удовлетворенности абонентов Телефонного Центра Azercell составил 94%. Среднее время обработки 1,4 миллиона вызовов составило около 2 минут, что намного выше принятого во всем мире стандарта в 6 минут 10 секунд.

Еще около 500 000 запросов было эффективно обработано службой онлайн-поддержки в дополнение к 125 000 заявкам, поступившим через официальные страницы Azercell в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и LinkedIn.

В то же время, в течение вышеуказанного периода, около 400 000 абонентов были обслужены компанией в Центрах Обслуживания Абонентов, в офисах Azercell Ekspres и Azercell Exclusive, а также посредством Мобильной Абонентской Службы.

Запросы клиентов, в основном, касались услуг мобильного интернета, информации о балансе и способах оплаты, а также подключения к услугам.

Следует отметить, что компания неоднократно удостаивалась международных сертификатов за высокий уровень обслуживания клиентов и скорость реагирования на запросы.

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