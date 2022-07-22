Илона Маска опередили: компания Synchron успешно имплантировала чип в мозг человека

Компания Synchron сообщила о первом успешном чипировании мозга парализованного человека. В медицинском центре Mount Sinai West в Нью-Йорке пациенту с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) вживили в мозг 1,5-дюймовый имплантат с минимальным вмешательством — устройство ввели в кору головного мозга через яремную вену, которая располагается на шее. Пациент смог вернуться домой уже через 48 часов после установки имплантата.

Это дает надежду, что человек, потерявший способность двигаться и говорить, сможет набирать текстовые сообщения, просматривать почту, совершать онлайн-покупки и выполнять другие задачи. Устройство будет переводить его намерения в команды, отправляемые на компьютер.

Чип разработал Synchron. Ранее компания уже имплантировала свои устройства четырем пациентам в Австралии. У них не было побочных эффектов, и они смогли выполнять такие задачи, как отправка сообщений в WhatsApp и совершение онлайн-покупок. Недавняя процедура была первой, которую компания провела в США, опередив конкурентов, включая Neuralink Corp Илона Маска.

Напомним, что Neuralink работает над созданием намного меньшего по размеру и более мощного имплантата, который можно будет вживить в мозг с помощью упрощенной хирургической процедуры с помощью робота. Тем не менее это также потребует удаления части черепа пациента, и компания еще не получила одобрения испытаний на людях.

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