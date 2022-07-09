Илон Маск отказался от покупки Twitter. Twitter подает в суд

После месяцев обсуждений Илон Маск заявил, что выходит из сделки по покупке Twitter, которая оценивалась в 44 млрд. долларов. Компания, в свою очередь, собирается подать на Маска в суд, чтобы добиться выполнения соглашения. В материалах, поданных в суд адвокатами Маска, говорится, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах в социальной сети.

Акции Twitter сразу же упали на 6% после новости об отказе Маска от сделки, о которой было объявлено в апреле этого года. Председатель совета директоров компании Twitter Брет Тэйлор в ответ заявил, что компания планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Компания настаивала на том, что ее ориентировочные оценки числа спам-аккаунтов верны, однако, по мнению Маска, фальшивых аккаунтов в ее социальной сети намного больше, чем официально заявленные менее 5% от ежедневного числа пользователей.

Контракт требует, чтобы Маск выплатил Twitter компенсацию в размере 1 млрд. долларов, если он не сможет завершить сделку по таким причинам, как неспособность оплатить ее или блокирование сделки регулирующими органами. Однако это не распространяется на тот случай, если он расторгает сделку сам. Решение Маска, вероятно, приведет к длительной судебной тяжбе.

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