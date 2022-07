Илон Маск анонсировал интеграцию Steam в электромобили Tesla

Глава Tesla Илон Маск объявил о готовящейся интеграции цифрового магазина Steam в фирменные электрокары. Демонстрация соответствующей возможности может состояться уже в этом августе. Владельцы электромобилей Tesla Model S и Model X получат доступ к самым современным играм. По словам Маска, это выведет автомобильную игровую платформу на совершенно новый уровень.

Did you know your @tesla is a gaming console? My kids love the amazing games on our Tesla. Tesla makes a phone on wheels that gets better overtime. @elonmusk pic.twitter.com/RE56awoOlr

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 15, 2022