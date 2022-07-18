Илон Маск анонсировал интеграцию Steam в электромобили Tesla

Глава Tesla Илон Маск объявил о готовящейся интеграции цифрового магазина Steam в фирменные электрокары. Демонстрация соответствующей возможности может состояться уже в этом августе. Владельцы электромобилей Tesla Model S и Model X получат доступ к самым современным играм. По словам Маска, это выведет автомобильную игровую платформу на совершенно новый уровень.

Did you know your @tesla is a gaming console? My kids love the amazing games on our Tesla. Tesla makes a phone on wheels that gets better overtime. @elonmusk pic.twitter.com/RE56awoOlr — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) July 15, 2022

Подробности не уточняются, но речь предположительно идет о запуске видеоигр из Steam на бортовой системе электрокара. Ее вычислительная мощность составляет до 10 Тфлопс, что сопоставимо с консолями нового поколения.

Tesla уже предлагает ряд игр в своих электромобилях через встроенную систему Tesla Arcade. Например, пользователям доступны Cuphead и Sonic the Hedgehog 1. Но добавление цифрового магазина Steam может дать пользователям доступ к гораздо большему количеству игр.

Напомним, что из-за законодательных ограничений США, Tesla не может открывать доступ к играм на бортовом компьютере в процессе движения электромобилей, но компания обещает снять это ограничение после сертификации системы автоматического вождения, пройти которую она рассчитывает к маю следующего года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az