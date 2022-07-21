Игровой ноутбук Dell G16 получил экран с соотношением сторон 16:10

Компания Dell представила игровой ноутбук G16 (7620). Отмечается, что устройство собрано в корпусе 15-дюймового ноутбука, но оснащено 16-дюймовой панелью с нетипичным для геймерской модели соотношением сторон 16:10, что обеспечивает на 11% больше площади экрана по сравнению с моделью G15. Экран ноутбука поддерживает разрешение 2560 × 1600 пикселей, частоту обновления 165 Hz и максимальную яркость 300 кд/м2.

За производительность Dell G16 отвечает 14-ядерный процессор Intel Core i7-12700H (до 4,7 GH). На выбор предлагается один из трех графических ускорителей: GeForce RTX 3050 Ti (4 Gb/90 Вт), GeForce RTX 3060 (6 Gb/130 Вт) или GeForce RTX 3070 Ti (8 Gb/140 Вт). Объем оперативной памяти составляет от 8 до 32 Gb, NVMe-накопителя — от 512 Gb до 2 Tb.

Емкость аккумуляторной батареи — 56 или 86 Втч. Пользователям доступны три варианта исполнения клавиатуры: мембранная с одно- или многозонной RGB-подсветкой, а также механическая с низкопрофильными переключателями CherryMX и настраиваемой подсветкой.

В оснащение также входят модуль Wi-Fi 6, три USB 3.2 Gen1 Type-A, один HDMI 2.1, один Thunderbolt 4.0 с поддержкой режима DisplayPort, 3,5-мм аудиоразъем и порт Ethernet. Габариты составляют 26,9 × 357,26 × 272,11 мм, вес — 2,65 кг.

В продажу игровой ноутбук Dell G16 поступит сегодня, 21 июля, по цене от 1399 долларов.

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