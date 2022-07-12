IDC: мировые поставки ПК упали на 15,3% во втором квартале

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала отчет по глобальному рынку персональных компьютеров за второй квартал 2022 года. Отмечается, что поставки серьезно сократились на фоне сложившейся геополитической обстановки и нарушения работы логистических цепочек.

За минувший квартал, с апреля по июнь включительно, мировые поставки традиционных ПК, включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции, сократились на 15,3% по сравнению с результатом за аналогичный период 2021 года. Поставщики в течение второго квартала 2022 года отгрузили 71,3 млн. устройств (84,2 млн. единиц за второй квартал 2021 года).

Лидером по итогам отчетного периода стала компания Lenovo, отгрузившая 17,5 млн. единиц. Доля бренда на рынке при этом составила 24,6%. Второе место заняла HP с показателями 13,5 млн. и 18,9% соответственно. На третьей позиции находится Dell — 13,2 млн. и 18,5% соответственно.

На четвертой строчке располагается компания Acer с результатами 5,0 млн. и 6,9%. Далее идут Apple и ASUS – 4,8 млн./6,7% и 4,7 млн./6,6% соответственно.

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