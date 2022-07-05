Huawei Tag — трекер для поиска потерянных вещей

Компания Huawei представила свое первое устройство, предназначенное для поиска забытых или потерянных вещей. Трекер Huawei Tag внешне и концептуально похож на Apple AirTag.

Huawei Tag очень легкий и тонкий, габариты составляют 32×31,2×5,6 мм, вес — 6 гр. Трекер поддерживает беспроводную связь Bluetooth и технологию NFC. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP67: трекеру не страшны погружения под воду на глубину до полутора метров. Заряда одной батарейки CR2032 хватит более чем на год использования.

Допускается сопряжение только со смартфонами, функционирующими под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0.

Принцип работы Huawei Tag полностью аналогичен AirTag — если пользователь потеряет вещь, к которой прикреплен трекер, то другие устройства этой компании смогут ее найти рядом по Bluetooth и передать ему данные местонахождения через сеть Huawei Find. Интегрированный зумер способен подавать звуковые сигналы громкостью до 92 дБ. Информация о местоположении транслируется в зашифрованном виде.

Цена Huawei Tag составляет 15 долларов. Комплект из четырех штук обойдется в 45 долларов. Продажи начнутся 30 июля.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az