Huawei представила смартфон среднего класса Enjoy 50 Pro

Компания Huawei представила смартфон Enjoy 50 Pro под управлением операционной системы Harmony OS. Производитель называет аппарат «премиальной моделью среднего класса».

Huawei Enjoy 50 Pro оснащен 6,7-дюймовым ЖК-экраном разрешением FHD+, частотой обновления 90 Hz и частотой отклика сенсорного слоя 270 Hz.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680, в состав которого входит графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb. Устройство также предлагает дополнительные 3 Gb виртуальной памяти.

Основная камера тройная: 50 Мп главный датчик, 2 Мп блок для макросъемки и 2 Мп сенсор для сбора информации о глубине сцены. Фронтальная камера разрешением 8 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 40 Вт. На пополнение запаса энергии с 0% до 50% требуется примерно 30 минут. Также в оснащение входят Bluetooth 5.0, 3.5-мм аудиогнездо, контроллер NFC и боковой сканер отпечатков пальцев.

Huawei Enjoy 50 Pro будет предложен в четырех цветовых вариантах: Magic Night Black, Blue, Emerald Green и Snow White. Предзаказ на смартфон будет открыт 29 июля. Цена пока не сообщается.

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