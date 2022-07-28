Huawei представила первое МФУ на базе HarmonyOS 3.0

Компания Huawei представила новое струйное МФУ, которое получило название PixLab V1. Устройство соответствует формату А4. Модель поддерживает стандартные функции печати, сканирования и копирования. Кроме того, PixLab V1 обзавелся и другими полезными возможностями, а также получил приличный ресурс картриджей.

МФУ поддерживает цветовую коррекцию 3D LUT и возможность печати в режиме WYSIWYG (на бумаге изображение будет выглядеть так же, как на экране смартфона). Кроме того, специальный алгоритм может распознавать рукописные заметки на листе, удаляя их на копии документа. МФУ может печатать на бумаге из разных материалов, разной толщины, а также печатать на фотобумаге. Заявленный ресурс при печати в черно-белом режиме составляет 7500 страниц, в цветном — 4000 страниц. Картриджи можно менять отдельно.

В основу новинки положен одноядерный процессор, функционирующий на тактовой частоте 667 MHz. Объем оперативной памяти составляет 512 Mb, емкость встроенного флеш-накопителя — 8 Gb.

В оснащение входят двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 GHz) и Bluetooth 5.0, предусмотрен контроллер NFC для быстрого сопряжения со смартфоном. Huawei PixLab V1 работает под управлением операционной системы HarmonyOS 3.0.

Цена МФУ в Китае составляет 221 доллар, цветных картриджей — 5,77 долларов за каждый, черного — 11,69 долларов. Дата международного релиза устройства будет объявлена позднее.

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