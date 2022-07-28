spot_img
28 июля, 2022
spot_img
ДомойAVТелевидениеHuawei представила новые телевизоры Smart Screen S series

Huawei представила новые телевизоры Smart Screen S series

Huawei Smart Screen S series

Кроме флагманского Smart Screen S86 Pro компания Huawei представила более доступную линейку телевизоров Smart Screen S series. В нее вошли три модели S55, S65 и S75 с диагоналями экранов на 55, 65 и 75 дюймов соответственно.

Новинки характеризуются разрешением 4K, поддерживают технологию MEMC и обеспечивают охват 92% цветового пространства DCI-P3.

В основе устройств лежит четырехъядерный процессор, объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 32 Gb. Адаптер Wi-Fi – двухдиапазонный.

Аудиоподсистема представлена четырьмя динамиками – двумя широкополосными мощностью 10 Вт и двумя высокочастотными мощностью 2 Вт.

Цена Smart Screen S55 составляет 488 долларов, Smart Screen S65 — 636 долларов. Цена 75-дюймовой версии будет объявлена позже.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяПредставлен флагманский телевизор Huawei Smart Screen S86 Pro
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,153ФанатыМне нравится
991ЧитателиЧитать
3,136ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»