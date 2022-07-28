Huawei представила новые телевизоры Smart Screen S series

Кроме флагманского Smart Screen S86 Pro компания Huawei представила более доступную линейку телевизоров Smart Screen S series. В нее вошли три модели S55, S65 и S75 с диагоналями экранов на 55, 65 и 75 дюймов соответственно.

Новинки характеризуются разрешением 4K, поддерживают технологию MEMC и обеспечивают охват 92% цветового пространства DCI-P3.

В основе устройств лежит четырехъядерный процессор, объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 32 Gb. Адаптер Wi-Fi – двухдиапазонный.

Аудиоподсистема представлена четырьмя динамиками – двумя широкополосными мощностью 10 Вт и двумя высокочастотными мощностью 2 Вт.

Цена Smart Screen S55 составляет 488 долларов, Smart Screen S65 — 636 долларов. Цена 75-дюймовой версии будет объявлена позже.

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