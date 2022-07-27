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27 июля, 2022
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Huawei представила HarmonyOS 3.0. Список устройств, получивших первую бету

Huawei HarmonyOS 3.0

Компания Huawei официально представила третью версию универсальной операционной системы HarmonyOS, которую производитель называет «более плавной и безопасной». Обновление включает небольшие визуальные изменения и улучшения уже имеющихся функций.

Huawei HarmonyOS 3.0

Функция Super Device в HarmonyOS 3.0 получила поддержку множества интеллектуальных устройств и будет доступна на еще большем числе смартфонов и планшетов. С ее помощью можно быстро подключать гаджеты друг к другу, объединяя их таким образом в обширную экосистему. Например, теперь можно подключить две пары TWS-наушников одновременно.

Huawei HarmonyOS 3.0

На smart-телевизорах появилась возможность с помощью пульта быстро переключаться между встроенными динамиками, внешними колонками и беспроводными наушниками. Smart-часы теперь могут синхронизироваться с разным спортивным оборудованием. На экраны автомобилей можно выводить все рабочие экраны со смартфона для быстрого доступа к любым приложениям.

Была внедрена концепция дизайна универсальных карточек на рабочем столе. Она упростит доступ к часто используемым приложениям и сервисам, а заодно позволит гибко кастомизировать оболочку под свои цветовые предпочтения. Кроме того, можно быстро переключаться между комбинациями положения карточек в зависимости от текущих потребностей. Кроме того, пользователи смогут создавать уникальные 3D-аватары и применять их в общении.

Huawei делает особый акцент на безопасность HarmonyOS, которая в третьем поколении обзавелась центром конфиденциальности из Android 12. Оттуда можно проверить, какие приложения и как часто обращаются к сети, камерам, микрофону и т.п.

Первая бета-версия HarmonyOS 3.0 доступна для следующих устройств:

  • Серия Huawei P50: Huawei P50, Huawei P50 Pro, Huawei P50 Pro Collector’s Edition, Huawei P50 Pocket, Huawei P50 Pocket Art Custom Edition;
  • Серия Huawei Mate 40: Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 40 Pro 4G, Huawei Mate 40 Pro+, Huawei Mate 40 RS Porsche Design, Huawei Mate 40 RS Porsche Design Collection Edition;
  • Серия Huawei Smart Screen V: Huawei Smart Screen V65 Pro, Huawei Smart Screen V75 Pro;
  • Huawei MatePad Pro 12.6 2021.

Пока что тестирование проходит только в Китае.

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