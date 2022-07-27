Huawei MatePad Pro 11: флагманский планшет с OLED-экраном, HarmonyOS 3.0 и мощной аудиосистемой

В Китае состоялась презентация флагманского планшета Huawei MatePad Pro 11. По заверениям производителя, это самый тонкий и легкий 11-дюймовый планшет в мире. Его габариты составляют 249,23 x 160,38 x 5,9 мм, а вес – 449 гр. Задняя панель планшета имеет матовое покрытие, что делает ее более износостойкой и защищает от отпечатков пальцев.

Huawei MatePad Pro 11 получил 10,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560 х 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Hz. 10-битная панель имеет идеальную калибровку цвета (Delta E < 1). Это первый планшет, получивший новый сертификат Full Care Display 3.0 от TUV Rheinland.

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Покупателям будут предложены две модели: стандартной с процессором Snapdragon 870 и производительной на базе Snapdragon 888. Применяется система охлаждения с шестью слоями графена и испарительной камерой. Планшет имеет 8/12 Gb оперативной памяти и 128/256/512 Gb флеш-памяти.

Основная камера двойная: 13 Мп (f/1.8, автофокус) и 8 Мп, широкоугольная (f/2.2, фиксированный фокус). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.2, фиксированный фокус).

Планшет работает от аккумуляторной батареи емкостью 8 300 мАч, этого достаточно для 11,5 часа локального воспроизведения видео. Версия на Snapdragon 870 поддерживает 40-ваттную зарядку и поставляется с адаптером на 22,5 Вт. Модель на Snapdragon 888 поддерживает быструю зарядку SuperCharge мощностью 66 Вт, но поставляется с зарядным устройством на 40 Вт.

MatePad Pro 11 обещает кинематографическое звучание благодаря шести динамикам. Также он получил четыре микрофона. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5 GHz) и Bluetooth 5.2, AAC и LDAC, GPS, порт USB-C (USB 3.1 Gen 1). Есть поддержка обновленного стилуса M-Pencil. Поставляется планшет с предустановленной операционной системой HarmonyOS 3.0 с многооконным режимом.

Базовая модель с процессором Snapdragon 870 и накопителем на 128 Gb стоит 518 долларов, а вариант на 256 Gb – 592 доллара.

Цены версии на базе Snapdragon 888:

Wi-Fi + 128 Gb -562 доллара;

Wi-Fi + 256 Gb – 636 долларов;

Wi-Fi + 512 Gb -814 долларов;

LTE + 256 Gb – 784 доллара;

LTE + 512 Gb + стилус и клавиатура в комплекте – 1140 долларов.

Планшет Huawei MatePad Pro 11 скоро будет доступен по всему миру.

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