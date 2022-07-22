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22 июля, 2022
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Honor представил новое поколение ноутбука MagicBook 14 Ryzen Edition

Honor MagicBook 14 Ryzen Edition

Компания Honor представила новый ноутбук MagicBook 14 Ryzen Edition. Как понятно из названия, в основе устройства лежит платформа Ryzen от AMD. Ноутбук получил цельнометаллический корпус толщиной 15,9 мм и IPS-экран с разрешением 2К и соотношением сторон 3:2. Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB. Вес новинки составляет 1,55 кг.

Базовая версия получила шестиядерный, двенадцатипоточный процессор Ryzen 6600H (3,3 — 4,5 GHz), а топовая — восьмиядерный, шестнадцатипоточный Ryzen 7 6800H (3,2 — 4,7 GHz). Оба варианта получили по 16 Gb оперативной памяти и твердотельные накопители на 512 Gb. В компактном ноутбуке используется аккумуляторная батарея емкостью 75 Вт.

Во время анонса новинку сравнивали с аналогом в лице Lenovo ThinkBook 14+. Так, производительность нового MagicBook 14 Ryzen Edition (сравнивались версии с Ryzen 7 6800H) в PCMark 10 на 28,5% выше, чем у ThinkBook 14+. А автономность, измеренная при помощи того же бенчмарка, выше на 35,5%.

Цены на Honor MagicBook 14 Ryzen Edition: Ryzen 6600H, 16 Gb ОЗУ и 512 Gb SSD — 770 долларов, Ryzen 7 6800H, 16 Gb ОЗУ и 512 Gb SSD — 845 долларов.

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