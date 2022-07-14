Google выпустил финальную бета-версию Android 13

Компания Google выпустила четвертую и последнюю тестовую сборку новой мобильной ОС Android 13. Учитывая статус сборки Release Candidate, ожидается, что финальная версия Android 13 будет минимально отличаться от текущей тестовой.

Большинство нововведений было выпущено в первой бета-версии, остальные обновления были направлены на исправления ошибок и улучшение производительности.

Опробовать Android 13 Beta 4 перед предстоящим релизом могут только владельцы фирменных смартфонов бренда. Апдейт уже доступен для скачивания в виде образа системы и OTA-обновления для поддерживаемых устройств (серия Pixel 4/4XL и новее).

Релиз Android 13 ожидается уже в следующем месяце.

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