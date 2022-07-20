spot_img
20 июля, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияGoogle разрешит сторонние способы оплаты в Play Store и снизит комиссию

Google разрешит сторонние способы оплаты в Play Store и снизит комиссию

Google

Компания Google сообщила об изменении условий работы фирменного магазина Play Store в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Комиссия для разработчиков неигровых приложений в магазине будет снижена с 15% до 12%. Кроме того, Google даст возможность использовать сторонние платежные системы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании.

Снижение комиссии распространяется только на европейских потребителей. А использование других платежных систем в конечном счете распространят и на игровые приложения. Разработчики, которые решат использовать альтернативную систему платежей, должны будут соблюдать соответствующие требования по защите пользователей.

В Европейскую экономическую зону входит 27 стран ЕС, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Какие системы оплаты можно будет использовать в магазине приложений, пока не сообщается.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяNar организовал интеллектуальный конкурс по случаю Дня национальной прессы
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,155ФанатыМне нравится
991ЧитателиЧитать
3,138ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»