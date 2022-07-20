Google разрешит сторонние способы оплаты в Play Store и снизит комиссию

Компания Google сообщила об изменении условий работы фирменного магазина Play Store в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Комиссия для разработчиков неигровых приложений в магазине будет снижена с 15% до 12%. Кроме того, Google даст возможность использовать сторонние платежные системы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании.

Снижение комиссии распространяется только на европейских потребителей. А использование других платежных систем в конечном счете распространят и на игровые приложения. Разработчики, которые решат использовать альтернативную систему платежей, должны будут соблюдать соответствующие требования по защите пользователей.

В Европейскую экономическую зону входит 27 стран ЕС, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Какие системы оплаты можно будет использовать в магазине приложений, пока не сообщается.

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