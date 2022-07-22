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22 июля, 2022
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Google представил технологию контекстного переключения звука для наушников

Google Fast Pair

Компания Google разработала технологию автоматического переключения источника звука для наушников. В основе технологии лежит Fast Pair – это собственный стандарт Google для быстрого сопряжения устройств посредством Bluetooth.

Новая технология не касается способа подключения наушников, но касается расширения возможностей. Как говорит Google, технология использует контекстную информацию о том, что слушает пользователь, чтобы переключать звук в зависимости от ситуации. Например, если пользователь смотрит видео на планшете и получает уведомление на свой смартфон, звук в наушниках не переключится на него. Но если на смартфон кто-то позвонит, наушники автоматически сами переключатся. Вернуть исходный источник можно в одно нажатие из уведомления.

Технология уже доступна на новейших наушниках Pixel Buds Pro, а в ближайшее время появится и на ряде устройств Sony и JBL. Сначала автопереключение будет доступно только между Android-устройствами, но Google работает над его расширением на другие платформы.

Отметим, что схожая возможность есть в наушниках Apple AirPods с 2020 года.

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