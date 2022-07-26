Google Play обновил логотип в честь 10-летия магазина приложений

Магазин приложений Google Play получил новый логотип в честь своего 10-летнего юбилея. Сервис был запущен 25 июля 2012 года.

«Мы представляем новый логотип, который лучше отражает магию Google и соответствует брендингу многих наших полезных продуктов — Поиска, Ассистента, Фото, Gmail и других», — говорится в блоге компании.

Google немного изменил общую форму иконки и приглушил цвета. Теперь они более точно соответствуют оттенкам зеленого, желтого, синего и красного, которые компания использует для многих других своих сервисов.

Кроме того, Google раскрыл статистику магазина — ежемесячно им пользуются более 2,5 млрд. человек из 190 стран. На платформе представлен контент от более чем 2 млн. разработчиков.

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