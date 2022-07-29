Google изменил правила Play Store: запрет неожиданной рекламы и регулирование VPN-сервисов

Компания Google опубликовала обновленные правила для приложений и игр в Play Store. Изменения направлены на борьбу с навязчивой рекламой, клонами популярных приложений, сбором пользовательских данных через VPN и др.

Правила, касающиеся рекламы, начнут действовать 30 сентября 2022 года.

Google запретит разработчикам показывать межстраничные объявления любого формата, которые появляются неожиданно, например, когда пользователь выполняет не связанные с темой объявления действия. Такую рекламу нельзя встраивать в виде картинок, GIF и видео во время игры в начале уровня или при показе очередного блока контента.

Под запрет попали полноэкранные межстраничные объявления, которые нельзя закрыть по истечении 15 сек. Если такие объявления не мешают пользователю или разрешены им, то они смогут длиться дольше 15 сек.

Правила о запрете «введения в заблуждение» вступят в силу с 31 августа 2022 года.

Под запрет попадают приложения, которые вводят пользователей в заблуждение, выдавая себя за другие продукты, не имея отношения к оригиналу. Разработчикам нельзя использовать значки, описания, названия и другие элементы, наличие которых может ввести пользователей в заблуждение. Нельзя использовать в символике государственные гербы и логотипы других организаций.

Запрещается публикация приложений, которые содержат заявления на медицинскую тематику, вводящие в заблуждение и противоречащие признанным медицинским фактам или способные нанести вред.

VPN-сервисы в приложениях ограничат с 1 ноября 2022 года.

Запрещено использовать VPN-сервисы для сбора персональных и конфиденциальных данных пользователей без раскрытия информации об этом и получения согласия.

Нельзя перенаправлять с помощью VPN пользовательский трафик из других приложений на устройстве и манипулировать им с целью монетизации, а также управлять объявлениями, которые способны влиять на монетизацию в приложениях.

Кроме того, с 1 ноября изменятся требования к использованию параметра FLAG_SECURE, который позволяет ограничить демонстрацию конфиденциальных данных в приложении.

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