God of War Ragnarök выйдет 9 ноября — трейлер и детали игры

Компания Sony выпустила новый трейлер экшена God of War Ragnarök, в котором назвала дату его выхода — 9 ноября 2022 года на PS4 и PS5. Предзаказ откроют 15 июля.
У игры будет четыре издания:
Стандартное — игра без дополнительных бонусов. Но за предварительную покупку God of War Ragnarök игроки получат специальные комплекты брони для Кратоса и его сына Атрея.
Расширенное — помимо игры в издание включат мини-артбук и саундтрек, скины для клинков и топора Кратоса, дополнительную броню, тему для PS4, набор аватарок.
Коллекционное — помимо бонусов расширенного издания в нем будет модель Мьёльнира, молота Тора, две фигурки, игральные кости и стилбук.
«Ётунское» — расширенное коллекционное издание, в которое также добавят карту, кольцо, набор значков и музыку на виниловых пластинках.
Кроме того, разработчики из Santa Monica Studio выпустили видео с распаковкой коллекционного издания игры.
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