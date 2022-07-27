В Азербайджане дороже, чем в Гвинее, но дешевле, чем в Бурунди… Где в мире самый дешевый мобильный интернет?

Последняя аналитика ресурса Cable.co.uk отображает стоимость мобильного интернета в разных странах мира. Минимальная цена 1 Gb мобильных данных в мире сегодня составляет всего 4 цента и зафиксирована она в Израиле. А самый «золотой» гигабайт — на островах Святой Елены в водах Атлантического океана, где он стоит 41,06 доллара. Азербайджан расположился на 123 месте — практически в середине рейтинга, включающего 233 страны, с ценой в 1,76 доллара за 1 Gb.
Исследователи из Cable.co.uk отмечают, что в целом страны можно разделить на 4 класса:
- Превосходная инфраструктура. Страны с давно существующей повсеместно распространённой инфраструктурой 4G или новой инфраструктурой 5G, как правило, находятся в более дешёвой части таблицы. Это связано с тем, что их тарифы, как правило, предлагают значительно больше данных, чем в среднем, а ограничения обычно составляют сотни гигабайт или их вообще нет. Поэтому стоимость гигабайта в этих странах будет очень низкой.
- Сильная зависимость. Страны, практически не имеющие фиксированной широкополосной связи, поэтому в значительной степени зависят от предоставления мобильных данных. При насыщенном рынке и множестве конкурирующих поставщиков, часто сопровождаемых низкой средней заработной платой, цены на данные в таких странах могут быть очень низкими по сравнению с глобальными.
- Небольшое потребление. Страны, в которых мобильные данные широко доступны и широко используются, но инфраструктура диктует культуру ограниченного использования. В таких странах SIM-карты, как правило, относительно дешевы, но в основном доступны с очень небольшим объёмом данных.
- Богатая экономика. Богатые страны, как правило, имеют хорошую мобильную инфраструктуру и приличный лимит данных. Поскольку население может позволить себе платить больше, а владение и эксплуатация сетевой инфраструктуры обходится гораздо дороже, цены на данные имеют тенденцию к глобальному среднему уровню.