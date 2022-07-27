В Азербайджане дороже, чем в Гвинее, но дешевле, чем в Бурунди… Где в мире самый дешевый мобильный интернет?

Последняя аналитика ресурса Cable.co.uk отображает стоимость мобильного интернета в разных странах мира. Минимальная цена 1 Gb мобильных данных в мире сегодня составляет всего 4 цента и зафиксирована она в Израиле. А самый «золотой» гигабайт — на островах Святой Елены в водах Атлантического океана, где он стоит 41,06 доллара. Азербайджан расположился на 123 месте — практически в середине рейтинга, включающего 233 страны, с ценой в 1,76 доллара за 1 Gb.

Исследователи из Cable.co.uk отмечают, что в целом страны можно разделить на 4 класса: