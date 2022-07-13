Фирангиз Ганбарлы в списке «Top Hackers of 2022» Major League Hacking

Организация Major League Hacking (MLH) опубликовала собственный рейтинг «Top Hackers of 2022». Отметим, что MLH была создана с целью расширения возможностей хакеров и для их поддержки в получении навыков, необходимых для достижения успеха в будущем. Сегодня комьюнити MLH включает более чем 150000 хакеров по всему миру.

В новый рейтинг была включена 19-летняя Фирангиз Ганбарлы, которая в настоящее время проходит обучение в Университете Канзаса. Кроме нее в рейтинг включены молодые люди из Канады, Китая, США, Великобритании, Южной Кореи, Колумбии, Греции, Египта, Эфиопии, Индии, Мексики, Пакистана, Узбекистана, Туниса, Вьетнама, ОАЭ и Шри-Ланки.

«Возможность участвовать в многочисленных хакатонах, которые во время пандемии проводились в виртуальном формате, открыла для меня много дверей, одна из которых — приехать учиться в США, где у меня появилось больше контактов с сообществом хакеров», — говорит Фирангиз.

Свой первый хакатон Neural Hacks Фирангиз смогла посетить сразу после окончания средней школы. Затем, участвуя в нескольких мероприятиях MLH, включая Hack the 6ix, VandyHacks и ShellHacks, Фирангиз обнаружила, что хакатоны являются идеальным местом для изучения новых технологий. Присоединившись к клубу, проводящему хакатоны HackKU, она была назначена главным организатором HackKU 2022. Благодаря своему опыту Фирангиз смогла теснее работать с другими хакерами, общаться со спонсорскими компаниями и даже стала стажером в корпорации Microsoft. Сегодня Фирангиз Ганбарлы является президентом отделения Ассоциации вычислительной техники (ACM) Университета Канзаса, а также организатором мероприятий Women in Computing этого вуза в Лоуренсе (штат Канзас, США). Она надеется помочь женщинам, пробующих себя в области технологий, обучая их Python.