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24 июля, 2022
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Facebook готовится запустить ленту рекомендаций, аналогичную TikTok

Facebook

Компания Meta готовится обновить ленту рекомендаций Facebook, которая будет работать по аналогии с TikTok. Ленту разделят на две вкладки — Feeds и Home. В первую с названием Feeds попадут посты от друзей, групп и людей, на которых подписан пользователь. Вторая, Home, станет рекомендательной. В нее попадет контент, который, по мнению алгоритма платформы, может понравиться пользователю. Вкладка Home станет основной.

Интерфейс социальной сети изменится для пользователей мобильных приложений на платформах iOS и Android. Обновление главной ленты для всех пользователей произойдет в течение недели. На обновление версии для настольных ПК потребуется чуть больше времени.

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