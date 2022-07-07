Европарламент одобрил закон, обязывающий Apple и Google разрешать установку приложений из сторонних источников

Европейский парламент одобрил два законопроекта: о цифровых рынках (Digital Markets Act) и о цифровых услугах (Digital Services Act). Эти документы должны ужесточить регулирование деятельности технологических корпораций в ЕС. В основном правила касаются крупных компаний, которые занимают «сильную позицию на рынке» или оказывают существенное влияние на внутренний рынок Европейского союза, имеют большую аудиторию. К таким компаниям относятся Apple и Google.

Основные требования:

Разрешить установку приложений из сторонних магазинов;

Позволить пользователям легко удалять предустановленные приложения, менять настройки по умолчанию;

Разрешить разработчикам использовать сторонние платежные системы;

Не использовать данные, полученные от разработчиков, для борьбы с конкуренцией.

У компаний, которые попадут под требования законов, будет шесть месяцев на то, чтобы привести свою деятельность в соответствии с новыми правилами. В случае нарушения, компаниям грозит штраф в размере 10% от годового оборота. Повторное нарушение обойдется компаниям в 20% от оборота.

В июле Совету Европы предстоит ратифицировать закон о цифровых рынках, закон о цифровых услугах рассмотрят в сентябре 2022 года. Документы вступят в силу через 20 дней после публикации.

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