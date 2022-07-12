Ericsson, Qualcomm и Thales протестируют 5G-связь в космосе

Компании Ericsson, Thales и Qualcomm собираются объединить усилия для распространения сетей 5G-связи за пределы земной поверхности, связав наземные ретрансляторы со орбитальными спутниками. Это позволит создать non-terrestrial networks (NTN), или «не наземные» сети пятого поколения, что даст возможность использовать смартфоны с модемами 5G в любом месте планеты, включая те, в которых пока действуют спутники связи старого образца – над Крайним Севером, над океанами и так далее.

Кроме того, подобные возможности позволят расширить глобальный роуминг для транспортного, энергетического секторов и систем здравоохранения. Космическая сеть может стать резервным вариантом для пользователей в случаях, когда наземная связь по каким-либо причинам недоступна. Также подобная космическая сеть позволит обеспечить связью экстренные и специальные службы, государственные структуры и так далее. Проект одобрили в ассоциации 3GPP, занимающейся стандартизацией систем связи, в марте 2022 года.

Изначально проект будет тестироваться во Франции, каждая компания займется своим сегментом. Ericsson испытает технологию Virtual RAN (vRAN), модифицированную для передачи 5G-сигналов через вакуум и атмосферу с помощью спутников, расположенных на низкой околоземной орбите. Thales проведет тесты спутникового оборудования на низкоорбитальных спутниках. Qualcomm предоставит тестовые смартфоны для работы. Ожидаются тесты на наземном оборудовании, для определения задержки сигнала.

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