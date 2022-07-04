Ericsson: объем мобильного веб-трафика удвоился за два года

Компания Ericsson опубликовала свежий отчет Mobility Report, в котором дается оценка текущего состояния глобального рынка мобильного интернет-доступа и приводится прогноз на ближайшие годы. Исследование говорит о том, что объемы веб-трафика в сотовых сетях стремительно растут. Этому способствуют быстрое развитие инфраструктуры сетей пятого поколения и введение операторами безлимитных тарифных планов.

По данным компании, в период с четвертого квартала 2021 года по первый квартал 2022 года потребление мобильного трафика выросло на 10%, а общий ежемесячный трафик достиг 93 Eb (1 эксабайт — 1,048 млн. Tb). По сравнению с аналогичным периодом за 2020-2021 года, рост мобильного трафика составил 40% и 100% соответственно. По итогу можно сказать, что всего за два года нагрузка на мобильные сети выросла в два раза.

Ericsson отмечает, что причиной такого роста стало потребление видеоконтента. 69% ежемесячно потребляемого мобильного трафика приходится на видео. Компания прогнозирует, что к 2027 году его доля вырастет до 79%. Аналитики полагают, что каждый пользователь смартфона в среднем будет потреблять по 15 Gb мобильного трафика в месяц к концу этого года. В 2017 году показатель составлял 2,6 Gb. Если динамика сохранится, то к 2027 году показатель составит почти 40 Gb в месяц.

Также сказывается и рост скорости передачи данных — внедрение стандарта 5G. Шведские эксперты уверены, что к 2027 году 75% населения мира будут пользоваться сетями 5G. При этом специалисты полагают, что быстрый рост потребления мобильного трафика может привести к различным сбоям, поскольку существующая инфраструктура не выдержит потока данных.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az