Epic Games Store бесплатно отдает шутер Tannenberg и приключение Shop Titans

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры – многопользовательский шутер Tannenberg и приключение Shop Titans. Оба проекта можно забрать до 28 июля.
Tannenberg – участвуйте в реконструкции реальных событий Первой мировой войны на Восточном фронте с маневренными сражениями для 64 игроков. Хватайте винтовку, готовьте саблю и держите под рукой противогаз, готовясь принять участие в одном из самых значительных военных конфликтов в истории!
Shop Titans — казуальный симулятор управляющего магазином в жанре RPG. Создавайте мощное снаряжение, пополняйте свой магазин и продавайте начинающим героям… с наценкой! Нанимайте героев и исследуйте подземелья, чтобы собирать ценные материалы для изготовления предметов.
На следующей неделе бесплатной в Epic Games Store станет игра Lawn Mowing Simulator — симулятор стрижки газонов.
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