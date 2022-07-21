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21 июля, 2022
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Epic Games Store бесплатно отдает шутер Tannenberg и приключение Shop Titans

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры – многопользовательский шутер Tannenberg и приключение Shop Titans. Оба проекта можно забрать до 28 июля.

Tannenberg – участвуйте в реконструкции реальных событий Первой мировой войны на Восточном фронте с маневренными сражениями для 64 игроков. Хватайте винтовку, готовьте саблю и держите под рукой противогаз, готовясь принять участие в одном из самых значительных военных конфликтов в истории!

Shop Titans — казуальный симулятор управляющего магазином в жанре RPG. Создавайте мощное снаряжение, пополняйте свой магазин и продавайте начинающим героям… с наценкой! Нанимайте героев и исследуйте подземелья, чтобы собирать ценные материалы для изготовления предметов.

На следующей неделе бесплатной в Epic Games Store станет игра Lawn Mowing Simulator — симулятор стрижки газонов.

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