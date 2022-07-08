spot_img
8 июля, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store бесплатно отдает Ancient Enemy и Killing Floor 2

Epic Games Store бесплатно отдает Ancient Enemy и Killing Floor 2

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить два проекта — карточную ролевую игру Ancient Enemy и кооперативный шутер Killing Floor 2. Обе игры можно забрать до 14 июля.

Ancient Enemy – главный герой противостоит силам зла, захватившим несколько миров. В игре пошаговые бои, несколько десятков локаций, три уровня сложности.

Killing Floor 2 — действие игры происходит в континентальной Европе после ее захвата Зедами. Это клоны, созданные ученым из корпорации Horzine. В игре доступен режим на 6 человек, в котором игроки сражаются против Зедов, а также на 12 человек — в нем игроки сами могут управлять мутантами.

На следующей неделе пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить нарисованное от руки приключение Wonder Boy: The Dragon’s Trap и набор Baeloth’s Gladiators of the Black Pit для стратегии Idle Champions of the Forgotten Realms.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяСделка по покупке Twitter Илоном Маском находится под вопросом
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,157ФанатыМне нравится
990ЧитателиЧитать
3,138ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»