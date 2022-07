Epic Games Store бесплатно отдает Ancient Enemy и Killing Floor 2

В Epic Games Store можно бесплатно получить два проекта — карточную ролевую игру Ancient Enemy и кооперативный шутер Killing Floor 2. Обе игры можно забрать до 14 июля.

Ancient Enemy – главный герой противостоит силам зла, захватившим несколько миров. В игре пошаговые бои, несколько десятков локаций, три уровня сложности.

Killing Floor 2 — действие игры происходит в континентальной Европе после ее захвата Зедами. Это клоны, созданные ученым из корпорации Horzine. В игре доступен режим на 6 человек, в котором игроки сражаются против Зедов, а также на 12 человек — в нем игроки сами могут управлять мутантами.



На следующей неделе пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить нарисованное от руки приключение Wonder Boy: The Dragon’s Trap и набор Baeloth’s Gladiators of the Black Pit для стратегии Idle Champions of the Forgotten Realms.

