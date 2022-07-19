Электрокар Arcfox Alpha-S на базе технологических решений Huawei запущен в массовое производство

Компания Huawei более года назад объявила о партнерстве с китайским производителем электромобилей Arcfox для производства премиального электрокара на базе решения Huawei HI (Huawei Inside). Электромобиль сочетает в себе интеллектуальный дисплей на базе HarmonyOS и решение Huawei HiCar, предназначенное для беспилотного вождения 3-го уровня.

Сообщается, что первый автомобиль Arcfox Alpha-S на базе технологических решений Huawei запущен в серийное производство на заводе в Чжэньцзяне. Автомобиль оснащен тремя датчиками LiDAR, шестью радарами миллиметрового диапазона, двенадцатью ультразвуковыми датчиками и четырьмя камерами для кругового обзора.

Автомобиль оснащен однокристальной системой Kirin 990A и модемом 5G. Arcfox Alpha-S получил двигатель мощностью 473 кВт (643 л.с., 655 Нм). Разгон с 0 до 100 км/ч — за 3,5 сек. Тройная литиевая аккумуляторная батарея с защитой IP68 позволяет проехать 708 км без подзарядки. Есть поддержка функции быстрой зарядки: 10 минут хватит для пополнения запаса хода почти на 200 км.

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