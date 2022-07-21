EA представила FIFA 23 — дебютный трейлер, детали и дата выхода игры

Компания Electronic Arts опубликовала дебютный трейлер FIFA 23 и поделилась подробностями футбольного симулятора, релиз которого состоится 30 сентября 2022 года.

В новой версии будут мужской Чемпионат мира 2022 в Катаре и женский Мировой кубок 2023 в Австралии и Новой Зеландии.

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Другие изменения в FIFA 23:

Поддержка кроссплея во всех режимах игры в формате «1 на 1». Владельцы ПК, PS5, Xbox Series X/S смогут играть между собой в FIFA Ultimate Team, Online Seasons и Online Friendlies, но не с владельцами PS4 и Xbox One;

Улучшенная система анимаций HyperMotion второго поколения, в том числе и на ПК;

Обновленная механика выполнения штрафных ударов, пенальти и угловых;

Улучшенная физика попадания мяча в руки и ноги игроков;

Переработанная техника ускорения, которая делает более точным поведение игроков на поле;

Дополнительная механика сильных ударов, на выполнение которых потребуется больше времени;

Более реалистичное поле, на котором трава постепенно стирается, в зависимости от того, в каким местах игроки чаще всего делают подкаты.

Цена FIFA 23 составляет 70 долларов. Страница футбольного симулятора уже появилась в Steam.

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