Дубай сообщил о планах создать 40 тыс. виртуальных рабочих мест для метавселенной

Дубай намерен создать 40 тыс. виртуальных рабочих мест, об этом сообщил в Twitter наследный принц Хамдан ибн Мохаммед. На реализацию проекта отводится 5 лет. За этот срок отрасль должна добавить 4 млрд. долларов ВВП к экономике города.

We launched the Dubai Metaverse Strategy today, which aims to foster innovation in new technology. Dubai is home to over 1,000 companies operating in the metaverse and blockchain sector, which contributes $500 million to our national economy. pic.twitter.com/J1XRmd2ub3

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 18, 2022