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19 июля, 2022
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Дубай сообщил о планах создать 40 тыс. виртуальных рабочих мест для метавселенной

Дубай

Дубай намерен создать 40 тыс. виртуальных рабочих мест, об этом сообщил в Twitter наследный принц Хамдан ибн Мохаммед. На реализацию проекта отводится 5 лет. За этот срок отрасль должна добавить 4 млрд. долларов ВВП к экономике города.

Новая стратегия правительства поддерживает развитие технологии Web3, разработку глобальных стандартов в создании безопасных и надежных платформ для пользователей и внедрение технологий метавселенной, сообщает государственное информационное агентство WAM.

В Дубае уже работают более 1000 компаний, относящихся к проектам, связанных с метавселенной и блокчейн-сектором. Вклад этих бизнесов в местную экономику составляет 500 млн. долларов в год. Новая стратегия позволит увеличить число блокчейн-компаний в пять раз.

Местные крупнейшие компании уже активно осваивают соответствующие технологии. В частности, авиаперевозчик Emirates планирует расширить их применение и выпустить собственный NFT. Девелопер Damac Group в конце апреля объявил, что будет строить цифровые дома, а медицинская компания Thumbay в октябре запустит в метавселенной больницу для виртуальных консультаций.

По оценке аналитиков, на которых ссылается WAM, к 2030 году вклад метавселенной в мировую экономику достигнет 5 трлн. долларов.

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