Дубай сообщил о планах создать 40 тыс. виртуальных рабочих мест для метавселенной

Дубай намерен создать 40 тыс. виртуальных рабочих мест, об этом сообщил в Twitter наследный принц Хамдан ибн Мохаммед. На реализацию проекта отводится 5 лет. За этот срок отрасль должна добавить 4 млрд. долларов ВВП к экономике города.

We launched the Dubai Metaverse Strategy today, which aims to foster innovation in new technology. Dubai is home to over 1,000 companies operating in the metaverse and blockchain sector, which contributes $500 million to our national economy. pic.twitter.com/J1XRmd2ub3 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 18, 2022

Новая стратегия правительства поддерживает развитие технологии Web3, разработку глобальных стандартов в создании безопасных и надежных платформ для пользователей и внедрение технологий метавселенной, сообщает государственное информационное агентство WAM.

В Дубае уже работают более 1000 компаний, относящихся к проектам, связанных с метавселенной и блокчейн-сектором. Вклад этих бизнесов в местную экономику составляет 500 млн. долларов в год. Новая стратегия позволит увеличить число блокчейн-компаний в пять раз.

Местные крупнейшие компании уже активно осваивают соответствующие технологии. В частности, авиаперевозчик Emirates планирует расширить их применение и выпустить собственный NFT. Девелопер Damac Group в конце апреля объявил, что будет строить цифровые дома, а медицинская компания Thumbay в октябре запустит в метавселенной больницу для виртуальных консультаций.

По оценке аналитиков, на которых ссылается WAM, к 2030 году вклад метавселенной в мировую экономику достигнет 5 трлн. долларов.

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